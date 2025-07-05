Merkez Bankası'ndan 4 yıl sonra bir ilk! Dövize iki kez doğrudan müdahale yaptı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Mart ayında döviz piyasalarında yaşanan sert hareketlilik nedeniyle yaklaşık 4 yıl aradan sonra piyasaya doğrudan müdahalede bulunduğunu duyurdu.

TCMB'nin internet sitesinde yayımlanan güncel müdahale verilerine göre, 24 Mart ve 28 Mart tarihlerinde toplam 1 milyar 134 milyon dolar doğrudan döviz satışı yapıldı.

İlk müdahale, 24 Mart tarihinde 295 milyon dolarlık satış ile gerçekleşti. Bu müdahalenin ardından, döviz piyasalarındaki dalgalanmanın sürmesi üzerine 28 Mart'ta ikinci kez müdahale edildi ve bu kez 839 milyon dolarlık döviz satışı yapıldı.

4 yıl sonra ilk müdahale

TCMB, döviz kuru rejimi gereği olağanüstü fiyat oynaklıkları oluştuğunda doğrudan alım ya da satım yönünde müdahale edebiliyor. Ancak bu tür müdahaleler oldukça nadir görülüyor.

Mart ayındaki satışlar, Merkez Bankası'nın Aralık 2021’den bu yana yaptığı ilk doğrudan döviz müdahaleleri oldu.

TCMB’nin son satım yönlü doğrudan müdahalesi 17 Aralık 2021, son alım yönlü müdahalesi ise 15 Şubat 2006 tarihinde gerçekleşmişti.

Veriler üç ay sonra açıklanıyor

Merkez Bankası, doğrudan döviz müdahalelerine ilişkin verileri müdahalenin yapıldığı tarihten üç ay sonra, takip eden ayın ilk iş günü kamuoyuna açıklıyor. Bu doğrultuda 24 ve 28 Mart müdahalelerine ilişkin bilgiler, 1 Temmuz 2025 tarihinde yayımlandı.

İmamoğlu gözaltısı sonrası döviz piyasası sert dalgalandı

Mart ayındaki müdahalelerin zamanlaması da dikkat çekti. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 19 Mart'ta gözaltına alınması sonrası döviz piyasalarında yaşanan ani yükseliş ve volatilite, TCMB’yi uzun bir aradan sonra yeniden doğrudan müdahale etmeye sevk etti.

Uzmanlar, bu müdahalelerin döviz piyasasındaki ani oynaklığın kontrol altına alınması ve piyasa istikrarının sağlanması açısından önemli olduğunu belirtiyor.