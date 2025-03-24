Merkez Bankası’ndan 50 milyar TL’lik likidite senedi ihalesi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bir ay vadeli 50 milyar TL tutarında likidite senedi için ihale açtı.

Daha önce 91 güne kadar vadeli likidite senetleri ihraç edilmesine karar veren TCMB, bu kapsamda TRM240425T14 ISIN kodlu 50 milyar TL nominal değerli senet için ihaleye çıkıldığını duyurdu. Yarın valörlü olarak gerçekleştirilecek ihale için teklifler saat 11.00 ile 11.45 arasında alınacak.

TCMB, cuma günü yaptığı açıklamada vadesi 91 güne kadar olan likidite senetlerinin ihraç edileceğini duyurmuştu. Merkez Bankası, döviz alımları nedeniyle piyasada kalan fazla TL likiditesini çekmeyi amaçlayan bu uygulamaya en son Temmuz 2007’de başvurmuştu.

Likidite senetleri ihalelerine, Merkez Bankası ile Açık Piyasa İşlemleri Çerçeve Sözleşmesi imzalamış olan bankalar ve aracı kurumlar katılabiliyor.

Likidite senetleri nedir?

Likidite senetleri, Merkez Bankası tarafından piyasadaki likiditenin düzenlenmesi ve açık piyasa işlemlerinin etkinliğini artırmak amacıyla çıkarılan menkul kıymetlerdir. TCMB tarafından kendi nam ve hesabına, 91 günü aşmayan vadelerde ve iskontolu olarak ihraç edilir.