Merkez Bankası'ndan 55 ödeme ve elektronik para kuruluşuna ceza

Merkez Bankası, 2024 yılında ödeme ve elektronik para kuruluşlarına yönelik gerçekleşen gözetim ve denetim sonuçlarını paylaştı.

Bu donuçlara göre, 2024'te 8 şirkete ödeme ve elektronik para kuruluşları alanında faaliyet izni, 7 kuruluşa faaliyet genişletme onayı, 5 kuruluşa pay devir izni verilirken, bir faaliyet izni ise geçici olarak durduruldu bir faaliyet izni de iptal edildi.

55 kuruluşa ceza

2024 yılında gerçekleştirilen gözetim ve denetim faaliyetleri sonucunda, 55 kuruluşa toplamda 160,3 milyon TL tutarında idari para cezası uygulandı.

İzinsiz ödeme hizmeti faaliyeti gerçekleştirdiğinden şüphelenilen kişi ve kuruluşlara yönelik 280’in üzerinde teknik inceleme gerçekleştirildi.

İnceleme sonucunda tespit edilen 6493 sayılı Kanun kapsamındaki suçlar ile ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılıklarına yazılı başvuruda bulunuldu.

Açıklamaya göre TCMB tarafından, kamuoyunu aydınlatmak amacıyla, ödeme ve elektronik para kuruluşları, ödeme hizmetleri ve elektronik para ihracı ile ilgili toplam 1.224 adet bilgi edinme başvurusu cevaplandı.