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Merkez Bankası’ndan dikkat çeken KKM kararı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), KKM'den çıkış stratejisi kapsamında açılış ve yenileme işlemlerinde vade sürelerini kısıtlama kararı aldı. Buna göre; döviz ve altın dönüşümlü KKM'de 6 ve 12 ay vadeli işlemler sonlandırıldı.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), döviz ve altın dönüşümlü kur korumalı mevduat (KKM) ve katılma hesaplarında 6 ve 12 ay vadeli hesap açma ve yenileme işlemlerini sonlandırdı.

TCMB'den yapılan açıklamaya göre, KKM hesaplarından çıkış stratejisi kapsamında açılış ve yenileme işlemlerinde vade süreleri kısıtlandı.

6 ve 12 ay vadeli işlemler sonlandı

Açıklamada, "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, döviz ve altın dönüşümlü kur korumalı mevduat ve katılma hesaplarında 6 ve 12 ay vadeli hesap açma ve yenileme işlemlerinin 20 Ocak 2025 tarihi itibarıyla sonlandırılmasına karar vermiştir." denildi.