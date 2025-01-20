Merkez Bankası’ndan dikkat çeken KKM kararı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), KKM'den çıkış stratejisi kapsamında açılış ve yenileme işlemlerinde vade sürelerini kısıtlama kararı aldı. Buna göre; döviz ve altın dönüşümlü KKM'de 6 ve 12 ay vadeli işlemler sonlandırıldı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), döviz ve altın dönüşümlü kur korumalı mevduat (KKM) ve katılma hesaplarında 6 ve 12 ay vadeli hesap açma ve yenileme işlemlerini sonlandırdı.
TCMB'den yapılan açıklamaya göre, KKM hesaplarından çıkış stratejisi kapsamında açılış ve yenileme işlemlerinde vade süreleri kısıtlandı.
6 ve 12 ay vadeli işlemler sonlandı
Açıklamada, "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, döviz ve altın dönüşümlü kur korumalı mevduat ve katılma hesaplarında 6 ve 12 ay vadeli hesap açma ve yenileme işlemlerinin 20 Ocak 2025 tarihi itibarıyla sonlandırılmasına karar vermiştir." denildi.