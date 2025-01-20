Merkez Bankası’ndan dikkat çeken KKM kararı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), döviz ve altın dönüşümlü kur korumalı mevduat (KKM) ve katılma hesaplarında 6 ve 12 ay vadeli hesap açma ve yenileme işlemlerini sonlandırdı.

TCMB'den yapılan açıklamaya göre, KKM hesaplarından çıkış stratejisi kapsamında açılış ve yenileme işlemlerinde vade süreleri kısıtlandı.

6 ve 12 ay vadeli işlemler sonlandı

Açıklamada, "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, döviz ve altın dönüşümlü kur korumalı mevduat ve katılma hesaplarında 6 ve 12 ay vadeli hesap açma ve yenileme işlemlerinin 20 Ocak 2025 tarihi itibarıyla sonlandırılmasına karar vermiştir." denildi.