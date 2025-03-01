Merkez Bankası'ndan döviz kredileri için yeni adım
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 'sıkı parasal duruşu desteklemek' adına yabancı para kredilerdeki aylık büyüme sınırını düşürdü. Artık döviz kredilerinde aylık büyüme sınırı yüzde 1 değil yüzde 0,5 olacak.
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, yabancı para kredilerdeki yeni kararını bugün web sitesinden duyurdu.
Banka, 'yabancı para kredilerdeki gelişmeleri dikkate alarak sıkı parasal duruşu desteklemek amacıyla kredi büyümesine dayalı zorunlu karşılık uygulamasında' değişikliğe gitti.
Buna göre yabancı para krediler için aylık yüzde 1 olan büyüme sınırı yüzde 0,5’e düşürüldü.
Yabancı para kredi büyüme sınırından istisna tutulan kredilerin de kapsamı daraltıldı.