Merkez Bankası'ndan enflasyon değerlendirmesi: Ana eğilimde kayda değer bir değişiklik yok

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ağustos ayına ilişkin "Aylık Fiyat Gelişmeleri" raporunu yayımladı. Raporda, ağustos ayında tüketici fiyatlarının yüzde 2,47 oranında arttığı ve yıllık enflasyonun 9,81 puan düşüşle yüzde 51,97 seviyesine gerilediği belirtildi.

Raporda, "Yıllık enflasyon, yüksek bazın da etkisiyle ana gruplar genelinde düşmeye devam ederken, aylık fiyat artışı gıda grubu öncülüğünde önceki aya kıyasla zayıflamıştır," denildi. Gıda fiyatlarına dair ise şu ifadeler kullanıldı: "Gıda fiyatları uzun bir aradan sonra aylık bazda gerilemiş, bu gelişmeyi taze meyve ve sebze kalemi başta olmak üzere işlenmemiş gıda alt grubu sürüklemiştir."

Raporda enerji fiyatlarına da dikkat çekilerek, "Enerji fiyatlarındaki artışta doğal gaz mesken tarifelerinde yapılan düzenleme belirleyici olmuştur" ifadeleri kullanıldı.

Üniversite eğitim ücretleri

Temel mal grubu enflasyonunun önceki aylara göre yükseldiği ancak "görece ılımlı seyrini sürdürdüğü" ifade edilirken, hizmet grubu için ise "Ulaştırma hizmetleri ile zamana bağlı fiyat belirleme eğilimi güçlü olan eğitim gibi kalemler öncülüğünde aylık fiyat artışları gücünü korumuştur" denildi. Üniversite eğitim ücretlerindeki artışın hizmet grubunu yukarıya çeken bir unsur olduğu belirtilerek, "Üniversite eğitim ücretleri yüksek bir oranda artarken, bu yıl kayıt tarihlerine bağlı olarak söz konusu artışın kademeli bir şekilde ağustos ayı itibarıyla endekse yansımaya başlaması, hizmet grubu aylık enflasyonunu yukarıya çeken bir unsur olmuştur" ifadesine yer verildi.

Son olarak, üretici fiyatları hakkında, "Üretici fiyatları artışı önceki aya kıyasla bir miktar yavaşlamış, yıllık üretici enflasyonu yüksek bazın da etkisiyle düşmüştür" denildi. Mevsimsellikten arındırılmış verilerle yapılan analizlerde ise "B ve C göstergelerinin aylık artış oranları önceki aya kıyasla yükselirken, medyan enflasyon ve SATRIM gibi aylık fiyat değişimlerinin dağılımına dayalı alternatif göstergeler haziran ayı değerlerine gerilemiştir" değerlendirmesi yapıldı. Raporda, "Tüm göstergeler birlikte incelendiğinde, enflasyonun ana eğiliminin kayda değer bir değişiklik sergilemediği değerlendirilmektedir" ifadelerine yer verildi.