Merkez Bankası'ndan enflasyon değerlendirmesi: Üretici fiyatları kaynaklı baskı güçlendi

TCMB, Aylık Fiyat Gelişmeleri raporunu yayımladı.

Nisanda gıda dışındaki ana kalemlerde yıllık enflasyonun yükseldiğini kaydeden TCMB, tüketici enflasyonundaki artışa en belirgin katkının enerji grubundan geldiğini bildirdi. TCMB, "Bu dönemde eşel mobil sistemi ve tavan fiyat uygulamasının etkisiyle enerji fiyatları yatay seyretmiş; ancak baz etkisi nedeniyle grup yıllık enflasyonu belirgin şekilde yükselmiştir" açıklamasını yaptı.

Temel mallarda yıllık enflasyon artarken, yeni sezon geçişinin de etkisiyle giyimdeki yükseliş eğiliminin devam ettiğini belirten TCMB, dayanıklı ve diğer temel mal grubunda döviz kuru gelişmelerinin yansımalarının izlendiğini kaydetti.

Merkez Bankası, hizmet grubunda yıllık enflasyonun yükseldiğini, aylık bazda ise mart ayındaki açılma etkisinin ardından yavaşlama görüldüğünü payşaştı. TCMB, "Bu dönemde emtia fiyatlarındaki yükseliş tarımsal emtia ve endüstriyel metal fiyatları öncülüğünde sürmüştür. Türk lirası cinsinden ithalat fiyatlarındaki gelişmeler ve bazı ürünlerde süregelen arz sıkıntılarının etkisiyle üretici fiyatlarındaki hızlı artış eğilimi devam etmiştir. Bu gelişmelerle, B ve C göstergelerinin yıllık enflasyonları artarken, eğilimleri bir miktar iyileşmekle birlikte yüksek seviyelerini korumuştur" değerlendirmelerine yer verdi.