Merkez Bankası'ndan 'FAST' paylaşımı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), finansal okuryazarlık faaliyetleri kapsamında "Fonların Anlık ve Sürekli Transferi (FAST) Güvenli Ödeme İşlemi" videosu yayınladı.

Videoda, FAST Güvenli Ödeme İşlemi'nin ne olduğu ve nasıl çalıştığına ilişkin detaylara yer veriliyor.

Onay gerektiren ödeme işlemleri FAST Güvenli Ödeme İşlemi sayesinde gerçekleştirilebiliyor. Peki FAST Güvenli Ödeme İşlemi nedir ve nasıl çalışır? pic.twitter.com/ZdxmQ4WjG8 — Merkez Bankası (@Merkez_Bankasi) November 11, 2024

Güvenli Ödeme İşlemi'nin, noter tarafından tescil gerektiren 2. el araç alım-satım işlemine ait para transferlerinin 7/24 kolay, hızlı ve güvenli bir şekilde yapılmasını sağlayan katma değerli bir hizmet olduğu hatırlatılan videoda, "Bu hizmet sayesinde araç alıcısı, tescil işlemi tamamlanmadan paranın karşı tarafa aktarılmayacağından, araç satıcısı ise tescil işlemi gerçekleştiğinde paranın anında hesabına geçeceğinden emin olur" deniliyor.

İşlemin taraflarına yer verilen videoda, Güvenli Ödeme İşlemi bir örnekle de anlatılıyor.

TCMB bünyesinde geliştirilen yeni nesil 7/24 anlık perakende ödeme uygulaması FAST Sistemi, Ocak 2021'de kullanıma açılmıştı.