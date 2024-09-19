  1. Dünya Gazetesi
  2. Ekonomi
  3. Merkez Bankası'ndan FED sonrası döviz hesapları için faiz kararı
Takip Et

Merkez Bankası'ndan FED sonrası döviz hesapları için faiz kararı

FED'in politika faizini 50 baz puan indirmesinin ardından, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yabancı para serbest hesaplara ödenecek faizi yüzde 3,75 seviyesine çekti.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

FED’in politika faizini 4 yıl aradan sonra ilk kez 50 baz puan indirmesinin ardından Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), serbest döviz hesapları için ödenecek faiz oranlarında değişikliğe gitti.

Döviz hesaplarında faiz indirimi

Buna göre Merkez Bankası, yabancı para serbest hesaplara ödenen faizi 75 baz puan indirerek yüzde 3,75 seviyesine çekti.

Karar ile Türk Lirası cinsinden ve ihbarlı döviz mevduat hesap bakiyelerinin faizle tesis edilen kısmına uygulanan faiz oranı yüzde 4,50'den yüzde 3,75'e çekilmiş oldu.

Öte yandan bugün politika faizi kararını açıklayacak TCMB'nin faizi üst üste altıncı kez yüzde 50 seviyesinde sabit tutması bekleniyor.

Son dakika: Fed kritik faiz kararını açıkladı!Son dakika: Fed kritik faiz kararını açıkladı!Ekonomi

 

Fed faiz indirimi sonrası piyasalarda hareketlilik! İşte altın, dolar ve Bitcoin'de son durumFed faiz indirimi sonrası piyasalarda hareketlilik! İşte altın, dolar ve Bitcoin'de son durumEkonomi

 