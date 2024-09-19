Merkez Bankası'ndan FED sonrası döviz hesapları için faiz kararı
FED'in politika faizini 50 baz puan indirmesinin ardından, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yabancı para serbest hesaplara ödenecek faizi yüzde 3,75 seviyesine çekti.
FED’in politika faizini 4 yıl aradan sonra ilk kez 50 baz puan indirmesinin ardından Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), serbest döviz hesapları için ödenecek faiz oranlarında değişikliğe gitti.
Döviz hesaplarında faiz indirimi
Buna göre Merkez Bankası, yabancı para serbest hesaplara ödenen faizi 75 baz puan indirerek yüzde 3,75 seviyesine çekti.
Karar ile Türk Lirası cinsinden ve ihbarlı döviz mevduat hesap bakiyelerinin faizle tesis edilen kısmına uygulanan faiz oranı yüzde 4,50'den yüzde 3,75'e çekilmiş oldu.
Öte yandan bugün politika faizi kararını açıklayacak TCMB'nin faizi üst üste altıncı kez yüzde 50 seviyesinde sabit tutması bekleniyor.