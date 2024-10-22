Merkez Bankası'ndan iki depo alım ihalesi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 20 milyar liralık TL depo alım ihalesinde hem teklif hem de gerçekleşme tutarı 6 milyar 179 milyon lira oldu.

İhalede, minimum faiz oranı yüzde 49,99, maksimum faiz oranı yüzde 50, ortalama faiz oranı ise yüzde 49,99 olarak ilan edildi.

Bankanın 560 milyar liralık TL depo alım ihalesinde de teklif ve gerçekleşme tutarı 495 milyar 104 milyon lira oldu.

İhalede, minimum faiz oranı yüzde 49,98, maksimum faiz oranı yüzde 50, ortalama faiz oranı ise yüzde 50 olarak gerçekleşti.