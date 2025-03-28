Merkez Bankası’ndan iki şirkete elektronik para izni!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Türk Hava Yolları Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ ile Hayhay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ'ye elektronik para kuruluşu olarak faaliyet izni verdi.

TCMB'nin konuya ilişkin kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, söz konusu iki şirket, Kanun'un 12. maddesinin birinci fıkrasındaki (a), (b), (c), (f) ve (g) bentlerinde yer alan ödeme hizmetlerini sunabilecek. Ayrıca, Kanun'un 18. maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen elektronik para ihracı hizmetini gerçekleştirme yetkisi de verildi.

İki şirketin faaliyet kapsamı genişletildi

Öte yandan, TCMB, Turkcell Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri AŞ ile Token Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para AŞ'nin faaliyet izni kapsamını da genişletti. Böylece, bu iki şirketin ödeme hizmetleri alanındaki yetkileri artırılmış oldu.