Merkez Bankası’ndan kredi kartı faizlerine indirim

Merkez Bankası, kredi kartı faizlerinde 25 baz puanlık indirimi bugünden itibaren yürürlüğe koydu.

18 Eylül’de Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğ kapsamında, kredi kartı nakit çekim ve kredili mevduat hesabı (KMH) faiz oranları 25 baz puan düşürüldü. Böylece akdi faiz oranı yüzde 4,75’ten yüzde 4,50’ye, gecikme faizi ise yüzde 5,05’ten yüzde 4,80’e çekildi.

POS komisyon oranlarında değişiklik

Merkez Bankası, üye iş yerlerine uygulanan POS komisyon oranlarında da düzenlemeye gitti. Daha önce kartlı işlemlerde tek oran olarak uygulanan yüzde 3,56 komisyon, kredi kartı ve banka kartı işlemleri için ayrıştırıldı.

Kredi kartı işlemleri: Oran değişmedi, yüzde 3,56 olarak uygulanmaya devam edecek.

Banka kartı işlemleri: Azami POS komisyon oranı yüzde 1,04’e indirildi.

Blokeli çalışma: Banka kartı için bloke süresi 40 günden 15 güne düşürüldü.

Yeni POS komisyon düzenlemeleri, banka kartlarının yanı sıra ön ödemeli kartlar ve hesaptan hesaba iş yeri ödemeleri için de geçerli olacak.

Düzenleme 1 Kasım 2025 itibarıyla yürürlüğe girecek.