Google Haberler

Merkez Bankası’ndan kredi kartı faizlerine indirim

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB), kredi kartı faiz oranlarında yaptığı 25 baz puanlık indirim bugünden itibaren yürürlüğe girdi. Akdi faiz yüzde 4,50’ye, gecikme faizi yüzde 4,80’e çekildi; kredi kartı nakit çekim ve KMH faizleri de düştü.

Merkez Bankası’ndan kredi kartı faizlerine indirim

Merkez Bankası, kredi kartı faizlerinde 25 baz puanlık indirimi bugünden itibaren yürürlüğe koydu.

18 Eylül’de Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğ kapsamında, kredi kartı nakit çekim ve kredili mevduat hesabı (KMH) faiz oranları 25 baz puan düşürüldü. Böylece akdi faiz oranı yüzde 4,75’ten yüzde 4,50’ye, gecikme faizi ise yüzde 5,05’ten yüzde 4,80’e çekildi.

POS komisyon oranlarında değişiklik

Merkez Bankası, üye iş yerlerine uygulanan POS komisyon oranlarında da düzenlemeye gitti. Daha önce kartlı işlemlerde tek oran olarak uygulanan yüzde 3,56 komisyon, kredi kartı ve banka kartı işlemleri için ayrıştırıldı.

Kredi kartı işlemleri: Oran değişmedi, yüzde 3,56 olarak uygulanmaya devam edecek.

Banka kartı işlemleri: Azami POS komisyon oranı yüzde 1,04’e indirildi.

Blokeli çalışma: Banka kartı için bloke süresi 40 günden 15 güne düşürüldü.

Yeni POS komisyon düzenlemeleri, banka kartlarının yanı sıra ön ödemeli kartlar ve hesaptan hesaba iş yeri ödemeleri için de geçerli olacak.

Düzenleme 1 Kasım 2025 itibarıyla yürürlüğe girecek.

Borsanın eylül ayı performansı: En çok düşen ve yükselen 10 hisse belli oldu! Yüzde 174'ü aşan yükseliş dikkat çektiBorsanın eylül ayı performansı: En çok düşen ve yükselen 10 hisse belli oldu! Yüzde 174'ü aşan yükseliş dikkat çektiEkonomi
Tarife savaşlarının taşıt ihracatına faturası 738 milyon dolarTarife savaşlarının taşıt ihracatına faturası 738 milyon dolarEkonomi
Kaynak: HABER MERKEZİ
Çok Okunanlar