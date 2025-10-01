Merkez Bankası’ndan kredi kartı faizlerine indirim
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB), kredi kartı faiz oranlarında yaptığı 25 baz puanlık indirim bugünden itibaren yürürlüğe girdi. Akdi faiz yüzde 4,50’ye, gecikme faizi yüzde 4,80’e çekildi; kredi kartı nakit çekim ve KMH faizleri de düştü.
Merkez Bankası, kredi kartı faizlerinde 25 baz puanlık indirimi bugünden itibaren yürürlüğe koydu.
18 Eylül’de Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğ kapsamında, kredi kartı nakit çekim ve kredili mevduat hesabı (KMH) faiz oranları 25 baz puan düşürüldü. Böylece akdi faiz oranı yüzde 4,75’ten yüzde 4,50’ye, gecikme faizi ise yüzde 5,05’ten yüzde 4,80’e çekildi.
POS komisyon oranlarında değişiklik
Merkez Bankası, üye iş yerlerine uygulanan POS komisyon oranlarında da düzenlemeye gitti. Daha önce kartlı işlemlerde tek oran olarak uygulanan yüzde 3,56 komisyon, kredi kartı ve banka kartı işlemleri için ayrıştırıldı.
Kredi kartı işlemleri: Oran değişmedi, yüzde 3,56 olarak uygulanmaya devam edecek.
Banka kartı işlemleri: Azami POS komisyon oranı yüzde 1,04’e indirildi.
Blokeli çalışma: Banka kartı için bloke süresi 40 günden 15 güne düşürüldü.
Yeni POS komisyon düzenlemeleri, banka kartlarının yanı sıra ön ödemeli kartlar ve hesaptan hesaba iş yeri ödemeleri için de geçerli olacak.
Düzenleme 1 Kasım 2025 itibarıyla yürürlüğe girecek.