Merkez Bankası’ndan özel sektöre Dijital Türk Lirası çağrısı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), özel sektörü Merkez Bankası Dijital Türk Lirası Araştırma ve Geliştirme Projesi (Dijital Türk Lirası Projesi) ekosistemine davet etti.

TCMB'den yapılan açıklamada, Dijital Türk Lirası Birinci Faz Değerlendirme Raporu’nda Dijital Türk Lirası Projesi’nin birinci fazının bulguları ve projede benimsenen yaklaşımların paylaşıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Söz konusu Rapor’da belirtildiği üzere TCMB, dijital parayı finansal teknolojiler ekosisteminin önemli bir parçası olarak görmektedir. Bu doğrultuda gerek birinci faz gerekse ikinci fazda, dijital Türk lirasının finansal teknolojilerde yenilikçi kullanım alanları için bir taban oluşturmasına yönelik çalışmalar yürütülmüştür. Halihazırda devam eden ikinci faz kapsamında ilgili çalışmalar bütün boyutlarıyla ilerletilmekte olup Dijital Türk Lirası İkinci Faz İlerleme Raporu önümüzdeki aylarda yayımlanacaktır " denildi.

Açıklamada şöyle devam edildi:

"Dijital Türk Lirası Projesi ekosistemine katılım çağrısı ise, belirlenen kategorilerde yeni kullanım senaryoları geliştiren projeler eşliğinde ikinci faz çalışmalarını zenginleştirmeyi amaçlamaktadır. Bu çağrı ile yürütülecek süreçte bankalar, ödeme kuruluşları ve elektronik para kuruluşları, teknoloji çözüm sağlayıcılarıyla birlikte yenilikçi projelerini sunabilecektir. Başvuru sürecini başarıyla tamamlayan projelerle deney alanı içerisinde ortak çalışmalar yürütülecektir.

TCMB, finansal teknolojiler ve dijital Türk lirası bağlamında kamu ve özel sektör iş birliğini geliştirmeyi hedeflemektedir."