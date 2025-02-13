Merkez Bankası'ndan Pakistan'la işbirliği anlaşması
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile Pakistan Merkez Bankası arasında yeni bir anlaşma imzalandı. Anlaşmanın merkez bankacılığı konularında işbirliğinin geliştirilmesine zemin oluşturmasının amaçlandığı kaydedildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya, Malezya ve Pakistan'ı kapsayan ziyaretler kapsamında Pakistan'a bugün resmi ziyaret gerçekleştirdi.
Türkiye ve Pakistan'dan kurumlar da ziyaret sırasında işbirlikleri anlaşmalarına imza attı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası da yeni işbirliğini web sitesi üzerinden duyurdu.
Merkez Bankası, Pakistan Merkez Bankası'yla merkez bankacılığı konularında işbirliğinin geliştirilmesine zemin oluşturmak üzere Mutabakat Zaptı imzalandığını açıkladı.
Açıklamada, "Söz konusu anlaşma kapsamında iki ülke merkez bankası arasında iş birliğinin güçlendirilmesi ve merkez bankacılığı alanında teknik çalışmalar yürütülmesi planlanmaktadır" dendi.