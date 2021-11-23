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Merkez Bankası’ndan şirket ve vatandaşlara uyarı

Merkez Bankası, döviz kurlarında yaşanan atak konusunda vatandaşları ve şirketleri uyararak, "Gerçekçi olmayan ve iktisadi temellerden tamamen uzak, sağlıksız fiyat oluşumları var" açıklamasını yaptı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Merkez Bankası, Türkiye piyasaları kapandıktan sonra döviz kurlarındaki aşırı oynaklığa ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, Merkez Bankası’nın uygulanmakta olan dalgalı kur rejimi altında kur seviyesine ilişkin bir taahhüdü olmadığı belirtilirken şöyle denildi: “Döviz kurları, serbest piyasa dinamiklerince arz ve talep koşullarınca belirlenmektedir. Merkez Bankası belli koşullar altında kalıcı yön amacı taşımadan sadece aşırı oynaklığa müdahale edebilmektedir. Döviz piyasalarında gerçekçi olmayan ve iktisadi temellerden tamamen uzak, sağlıksız fiyat oluşumları gözlemlenmektedir. Şirketlerimiz ve vatandaşlarımızın aşırı oynak piyasa koşullarında iktisadi temellerden tamamen uzak değerlerden işlem yaparak olası kayıplara karşı uyarılması lüzumu üzerine bu açıklamaya gerek duyulmuştur.”

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