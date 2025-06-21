Merkez Bankası’ndan TL’ye geçiş hamlesi: Zorunlu karşılık oranlarında değişikliğe gidildi

TCMB, bankaların gerçek kişi TL mevduat paylarını artırmalarını teşvik ediyor. Bu kapsamda, %60’ın altında TL mevduat oranına sahip bankalar için daha yüksek hedefler belirlenirken, %60–65 arası oranı olan bankalara aylık 0,4 puanlık artış hedefi getirildi.

KKM zorunlu karşılık oranı artırıldı

Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarına uygulanan zorunlu karşılık oranı %33’ten %40’a yükseltildi. Bu adım, TL’ye geçişi teşvik etmek adına önemli bir sıkılaştırma olarak değerlendiriliyor.

KKM faiz alt sınırı düşürüldü

KKM hesaplarına verilen faiz için uygulanan alt sınır, politika faizinin %50’sinden %40’ına indirildi. Bu düzenleme ile KKM’nin cazibesi azaltılarak TL mevduat hesaplarına yönelim amaçlanıyor.

TL’ye geçişe yönelik hedefler kaldırılırken, KKM’nin yenilenmesine ve TL’ye geçiş sürecinin toplam hedefi korunmaya devam edecek.

Değişken faizli TL mevduat hesaplarına izin

Bir aydan uzun vadelerde değişken faizli TL mevduat hesaplarının açılabilmesinin önü açıldı. TÜFE, ÜFE ve TLREF endeksli hesaplar için tüm vadelerde %10 oranında zorunlu karşılık getirildi.

Yabancı para mevduatlar için TL cinsinden tesis edilmesi gereken zorunlu karşılık oranı %4’ten %2,5’e indirildi. Bu adım, bankaların TL yükümlülüklerini hafifletmeyi amaçlıyor.