Merkez Bankası'ndan yarım trilyon liralık depo alım ihalesi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) likitide fazlasını sterilize etme adımları sürüyor. Bankanın bugün açtığı ikici depo alım ihalesine yarım trilyon lira teklif geldi. İhaledeki ortalama faiz yüzde 50 oldu.
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) ikinci TL depo alım ihalesinde teklif tutarı 512 milyar 799 milyon lira oldu.
TCMB'nin bugün açtığı 600 milyar liralık ikinci TL depo alım ihalesinde, minimum faiz oranı yüzde 49,98, maksimum faiz oranı yüzde 50, ortalama faiz oranı yüzde 50 olarak ilan edildi.
İhaleye, 512 milyar 799 milyon liralık teklif geldi.