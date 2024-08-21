Merkez Bankası'ndan yeni depo alım ihalesi: 26,6 milyar lira teklif geldi
Son faiz kararında sıkı duruş mesajı veren Merkez Bankası, piyasada oluşan likitide fazlasına müdahale etmeye devam ediyor. 'Merkez'in TL depo alım ihalesi 26 milyar 600 milyon TL teklif geldi.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) TL depo alım ihalesinde teklif tutarı 26 milyar 600 milyon lira oldu.
TCMB'nin bugün açtığı 50 milyar liralık TL depo alım ihalesinde, minimum faiz oranı yüzde 49,99 maksimum faiz oranı yüzde 50, ortalama faiz oranı yüzde 49,99 olarak ilan edildi.
İhaleye, 26 milyar 600 milyon liralık teklif geldi.