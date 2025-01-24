Merkez Bankası'ndan yeni karar! Mevcut gecelik ve haftalık depo ihalelerine o da eklendi...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yaklaşık 20 yıl sonra ilk kez 30 gün vadeli depo alım ihalesi açtı. Mevcut gecelik ve haftalık depo ihalelerine bugün aylık ihale de eklendi.

Merkez Bankası'nın 21 Şubat 2025 vadeli 100 milyar lira tutarında TL depo alım ihalesi açtığı açıklandı. Aylık depo ihalesi en son 29 Eylül 2004 tarihinde açılmıştı.

Sinyal vermişti

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) metninde, likidite koşullarını yakından izlendiği kaydedilerek, sterilizasyon araçlarında 'ek tedbir' mesajı verilmişti.

PPK metninde “Kredi ve mevduat piyasalarında öngörülenin dışında gelişmeler olması durumunda parasal aktarım mekanizması ilave makroihtiyati adımlarla desteklenecektir. Likidite koşulları yakından izlenecek ve sterilizasyon araçları ek tedbirlerle etkili şekilde kullanılmaya devam edilecektir” ifadeleri yer almıştı.

Merkez Bankası, Ağustos 2024'te yaptığı duyuruda da gerekli görülen durumlarda gün içerisinde ek TL depo alım ihalesi açılabileceği kaydedilmişti.