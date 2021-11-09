Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık kararı

Merkez Bankası'nın Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı.

Döviz cinsi mevduat için zorunlu karşılık oranı tüm vadelerde 200 baz puan artırıldı.

Türk Lirası zorunlu karşılıkların altın cinsinden tesis edilmesinde üst limit yüzde 15'ten yüzde 10'a düşürüldü.

Vadesiz ve 1 yıla kadar vadeli döviz cinsi mevduat için zorunlu karşılık oranı yüzde 25 oldu.

Resmi Gazete’de 9 Kasım 2021 tarihinde yayımlanan 2021/10 sayılı Tebliğ değişikliği, 12 Kasım 2021 tarihinde tesisi başlayacak olan 28 Ekim 2021 yükümlülük tarihinde yürürlüğe girecek.

Zorunlu karşılıklar nedir?

Zorunlu karşılık bir para politikası aracıdır. Merkez Bankası, 2010 yılının son çeyreğinden itibaren makro finansal risklerin azaltılabilmesine yönelik politikalar geliştirmiştir. Bu doğrultuda zorunlu karşılıklar aktif bir şekilde kullanıma sokulmuştur.



Zorunlu karşılığa tabi yükümlülükler iki haftada bir cuma günü hesaplanır.