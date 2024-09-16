Merkez Bankası'nın 19 Eylül'deki faiz kararı ne olacak? Piyasa beklentisi belli oldu
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararına ilişkin Bloomberg HT'nin yaptığı anket sonuçlandı. Piyasa 19 Eylül Perşembe günü gerçekleştirilecek toplantıda Merkez'in faizi pas geçmesini bekliyor. Ankette yıl sonu faiz beklentisi ise yüzde 47,5 çıktı. Ankette katılımcıları faizde ilk indirim beklentilerini de paylaştı.
Bloomberg HT'nin anketine katılan piyasa katılımcıları eylül toplantısında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) politika faizini yüzde 50'de sabit bırakmasını bekliyor.
24 kurumun katıldığı ankette katılımcılar 19 Eylül’de gerçekleşecek toplantıda TCMB'nin politika faizini yüzde 50 seviyesinde sabit tutacağını öngördü.
Yıl sonu faiz tahmini yüdze 47,5
Ankette 2024 yılının sonunda politika faizi için katılımcıların tahmini yüzde 47,5 seviyesi oldu.
2024 yıl sonu faiz tahminlerinde en yüksek beklenti yüzde 50 seviyesinde, en düşük beklenti yüzde 45 seviyesinde kaydedildi.
Merkez faiz indirimine ne zaman başlayacak?
Ankette katılımcıları faizde ilk indirim beklentilerini de paylaştı.
Buna göre tahminini paylaşan 22 kurumdan 18 tanesi TCMB'den ilk indirim hamlesini yılın son çeyreğini kapsayan Ekim-Kasım-Aralık döneminde bekliyor.
2024’te TCMB'den sadece dört kurum indirim adımı beklemiyor.