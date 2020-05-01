Merkez Bankası’nın BKM hamlesinin anlamı ne?
Ekonomist Ali Ağaoğlu ile Dünya Gazetesi Borsa-Finans Editörü Şebnem Turhan, piyasaların gündemini ve son fiyatlamaları değerlendirdi.
Ekonomist Ali Ağaoğlu, Merkez Bankası’nın, Bankalararası Kart Merkezi’nin (BKM) hakim ortak olarak hissedarı olmasını değerlendirdi.
Merkez Bankası’nın koronavirüs sonrası senaryolarda sık sık dile getirildiği gibi dijital paraya geçiş sürecini yönetmek için de hakim ortak konumuna gelmiş olabileceğini söyleyen Ağaoğlu ‘son kullanma tarihi olan para yaratabilmek’ ve dünyada eksi faiz çalışmadığı için fiziksel parayı ortadan kaldırmak gerektiğini vurguladı.