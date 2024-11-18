Merkez Bankası'nın brüt rezervi 156,7 milyar dolara geriledi

BV Portföy Ekonomisti Ali Orhan Yalçınkaya, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) brüt rezervlerinin gerilediğini belirtti.

CNBC-e'nin haberine göre, Yalçınkaya, brüt rezervlerin 15 Kasım haftasında 0,6 milyar dolar azalarak 156,7 milyar dolara gerilediğini hesapladı. Net uluslararası rezervlerin de 2 milyar dolar azalarak 58,7 milyar dolara gerilemesi bekleniyor.

8 Kasım haftasında Merkez'in brüt rezervi 157,3 milyar dolar, net uluslararası rezervler ise 60,7 milyar dolar düzeyindeydi.

Swap hariç net rezerv 2,7 milyar dolar azaldı

Bir önceki hafta 45,2 milyar dolar düzeyinde bulunan swap hariç net rezervler ise 2,7 milyar dolar azalarak 42,5 milyar dolara gerilemiş olacak.

Merkez Bankası, rezerve ilişkin son verileri perşembe günü saat 14.30'da açıklayacak.