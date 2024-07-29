Merkez Bankası'nın brüt rezervleri rekordan geri çekildi
Merkez Bankası'nın brüt rezervi geçen hafta yaklaşık 6 milyar dolar azalarak 148 milyar dolara geriledi. Swap hariç net rezervler ise 1 dolar artarak 24 milyar dolara çıktı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) brüt rezervleri rekor seviyeden geriledi.
BV Portföy Ekonomisti Ali Orhan Yalçınkaya'nın CNBC-e için yaptığı hesaplamalara göre, toplam brüt rezervler 26 Temmuz haftasında yaklaşık 6 milyar dolar azalarak 148 milyar dolara ile bir önceki hafta gördüğü tarihi zirvesinden geriledi.
19 Temmuz haftasında Merkez'in rezervi 153,9 milyar dolar düzeyindeydi.
Net uluslararası rezervler de 1 milyar dolar azalarak 47,5 milyar dolara geriledi.
Swap hariç net rezervler 24 milyar dolara çıktı
Bir önceki hafta 22,9 milyar dolar düzeyinde bulunan swap hariç net rezervler ise yaklaşık 1 milyar dolar artışla 24 milyar dolara çıktı.