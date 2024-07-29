Merkez Bankası'nın brüt rezervleri rekordan geri çekildi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) brüt rezervleri rekor seviyeden geriledi.

BV Portföy Ekonomisti Ali Orhan Yalçınkaya'nın CNBC-e için yaptığı hesaplamalara göre, toplam brüt rezervler 26 Temmuz haftasında yaklaşık 6 milyar dolar azalarak 148 milyar dolara ile bir önceki hafta gördüğü tarihi zirvesinden geriledi.

19 Temmuz haftasında Merkez'in rezervi 153,9 milyar dolar düzeyindeydi.

Net uluslararası rezervler de 1 milyar dolar azalarak 47,5 milyar dolara geriledi.

Swap hariç net rezervler 24 milyar dolara çıktı

Bir önceki hafta 22,9 milyar dolar düzeyinde bulunan swap hariç net rezervler ise yaklaşık 1 milyar dolar artışla 24 milyar dolara çıktı.