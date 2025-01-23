Merkez Bankası'nın enflasyon hedefi tutar mı? Prof. Dr. Hakan Kara'dan dikkat çeken hesap

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 2024'ün son Enflasyon Raporu Sunumu'nda 2025 yıl sonu enflasyon hedefini yüzde 14'ten yüzde 21'e çıkarılmıştı.



Peki Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon hedefi tutar mı?

TCMB bugün Ocak ayı faiz kararını açıkladı. Banka faizi 250 baz puanlık indirimle yüzde 45 seviyesine çekti.

Para Politikası Kurulu (PPK) metninde “Aralık ayında enflasyonun ana eğilimi gerilerken, öncü veriler ocak ayında öngörülerle uyumlu bir artışa işaret etmektedir” ifadesi yer aldı.

PPK “Para politikasındaki kararlı duruş; yurt içi talepte dengelenme, Türk lirasında reel değerlenme ve enflasyon beklentilerinde düzelme vasıtası ile dezenflasyon sürecini güçlendirmektedir” değerlendirmesi yaptı.

Bilkent Üniversitesi Ekonomi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakan Kara, ocak ve şubatta iki aylık toplam enflasyonun yüzde 8'e yakın gelebileceğini belirterek, 2025 yıl sonu enflasyon beklentisinin tutması için yılın geri kalanında aylık ortalama enflasyonun yüzde 1,1 olması gerektiğini ifade etti.

Eski TCMB Başekonomisti Prof. Dr. Kara, yüzde 21'lik yıl sonu enflasyon hedefinin tutmasının pek, hatta hiç mümkün görünmediğini belirtti.