Merkez Bankası'nın enflasyon tahminine göre memurlar ne kadar zam alacak? İşte meslek meslek olası maaşlar....

6,5 milyon kamu çalışanı ve emeklisini ilgilendiren toplu sözleşme sürecinde Kamu Hakem Kurulu'nun zam kararını açıklamasının memur ve memur emeklilerinin 2026-2027 yıllarında alacağı zam oranı belli oldu.

Hakem Kurulu, memur ve emeklilerinin maaşlarına 2026'nın ilk altı ayı için yüzde 11, ikinci altı ayı için yüzde 7, 2027'nin ilk altı ayı için yüzde 5, ikinci altı için yüzde 4 zam yapılmasına karar verdi. Ayrıca taban aylığa 1000 lira zam yapılması da kararlaştırıldı.

Ancak memur ve memur emeklisinin maaşlarına toplu sözleşmeye ek olarak enflasyon farkı da ekleniyor. Yani memur ve emeklinin maaş zammında enflasyon farkları da belirleyici oluyor.

Merkez Bankası'nın tahminine göre memurlar ne kadar alacak?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, 2025 yılının üçüncü enflasyon raporu bilgilendirme toplantısında enflasyon tahmin aralıklarının 2025 yılı için yüzde 25-29 seviyesinde olduğunu, 2025 yıl sonu hedefinin ise yüzde 24 olduğunu açıklamıştı.

TCMB'nin tahminleri doğrultusunda yıl sonu enflasyonu yüzde 25 olarak gerçekleşirse yüzde 2,04’lük 6 aylık enflasyon farkı oluşuyor. Bu orana yüzde 11’lik toplu sözleşme zammı eklendiğinde memurların alacağı zam oranı 13,26 olacak.

Enflasyonun yıl sonunda yüzde 25 çıkması durumunda Ocak 2026'daki memur maaşları mesleklere göre şöyle olacak:

- Memur - 59 bin 694 ,01 lira

- Şube Müdürü - 86 bin 823,98 lira

- Uzman Öğretmen - 76 bin 751,77 lira

- Öğretmen - 69 bin 253,96

- Araştırma Görevlisi - 83 bin 576,82 lira

- Uzman Doktor - 142 bin 842,38 lira

- Mühendis - 88 bin 569,32 lira

- Avukat - 83 bin 263,09 lira

- Profesör - 126 bin 112,74 lira

- Başkomiser - 84 bin 367,37 lira

- Polis Memuru - 77 bin 111,94 lira

- Hemşire - 69 bin 948,24 lira

- Vaiz - 72 bin 391,26 lira

- Teknisyen - 61 bin 779,93 lira