Merkez Bankası'nın enflasyon tahmininin ardından emekliye zam oranı belli oldu

Merkez Bankası'nın enflasyon tahmininin emekliye zam oranı belli oldu
Merkez Bankası'nın açıkladığı enflasyon beklentilerinin ardından ocak ayında emekli maaşlarına yansıtılacak zam oranı da belli oldu.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, 2025 yılının dördüncü enflasyon raporu bilgilendirme toplantısında bankanın değerlendirme ve tahminlerini paylaştı.
2025 sonu enflasyon tahmin aralığı ise yüzde 25-29 aralığından yüzde 31-33 aralığına yükseltildi.
TCMB'nin açıkladığı enflasyon beklentilerinin ardından vatandaşlar, 2026 Ocak ayında emekli maaşlarına yansıtılacak zam oranını merak etmeye başladı.
Temmuz ayında SSK ve Bağ-Kur emeklisine yüzde 16,67'lik enflasyon farkı eklemesi yapılırken, TCMB'nin yüzde 32'lik enflasyon beklentisinin gerçekleşmesi halinde emekliler ocak ayında yüzde 15,33 zam almış olacak.