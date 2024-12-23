Piyasalar yılı tamamlamaya hazırlanırken gündem yoğun. Geride bıraktığımız hafta ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz kararı küresel piyasalarda büyük yankı buldu. Fed, politika faizinde beklendiği gibi 25 baz puanlık indirime giderken Başkan Jerome Powell’ın karar sonra yaptığı açıklama hisse senedi ve kripto paralar gibi riskli varlıklarda dalgalanmalara neden oldu. Powell, faiz indirimlerinde önümüzde aylarda frene basabileceklerinin sinyalini verdi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu üçüncü toplantısını gerçekleştirirken Merkez Bankası, Kur Korumalı Mevduat’tan (KKM) çıkışı destekleyecek yeni adımlar attı. KKM’nin Türk Lirası’na geçişine ve yenilenmesine ilişkin toplam hedef yüzde 70’ten yüzde 60’a indirildi.

Merkez Bankası’nın faiz kararı ne olacak? İşte kritik toplantı öncesi son durum

Vergi adımlarının etkisi izlenecek

2025 yılında uygulanacak asgari ücretin bu hafta yapılacak Asgari Ücret Komisyonu toplantısında netleşmesi bekleniyor. Hafta sonu vergi konusunda bazı kararla alındı. E-ticaret kapsamında mal satışı ve hizmetlerde tevkifat oranı yüzde 1 olarak belirlendi. Buna göre e-ticaret sitelerinden online alışverişe stopaj uygulanacak.

Borsada temettüden alınan yüzde 10 stopaj oranı yüzde 15’e yükseltildi. Haftanın ilk işlem gününde temettülere yönelik artan stopaj oranı borsada fiyatlamalar üzerinde etkili olabilir.

İndirim bekleyenlerin sayısı fazla

Piyasalar açısından haftanın en kritik gündemi Merkez Bankası’nın 26 Aralık’ta yapacağı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında alacağı faiz kararı. Birkaç ay öncesinde yılın son PPK toplantısında faiz indirimi bekleyenlerin sayısı düşüktü. Ancak özellikle reel kesimden gelen açıklamaların da etkisiyle bu ayki toplantıya ilişkin faiz indirimi beklentileri yükselmiş durumda. MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı, "Merkez Bankası'ndan, 8 ay gibi uzun bir süre dayandığımız yüksek faize karşı artık aralık ayında faiz indirimi yapmasının, hepimizin ortak beklentisi olduğunu yineliyoruz" dedi. TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ise geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada, faiz indirimlerinin 2025 yılının ilk çeyreğinde görülebileceğini söylemişti.

Genel beklenti 150 baz puan indirim

AA Finans'ın 26 Aralık perşembe günü yapılacak Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik 14 ekonomistin katılımıyla gerçekleştirdiği beklenti anketine göre, ekonomistlerin 4'ü politika faizinin sabit bırakılacağını öngörürken, 10'u indirileceğini tahmin etti. Ekonomistlerin beklentilerinin ortalama değeri faizin 150 baz puan indirilerek yüzde 48.50'ye çekilmesi yönünde oldu. Anket sonuçlarına göre, ekonomistlerin politika faizi beklentileri yüzde 47.50 ile yüzde 50.00 arasında yer aldı. Ekonomistlerin 2025 yıl sonu politika faizi beklentilerinin ortalaması ise yüzde 29.50 oldu. Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi yüzde 50'de sabit bırakılmıştı. Genel beklenti 100-150 baz puan gibi sembolik bir indirimin olacağı yönünde. Ancak 200-250 baz puanlık bir indirime gidilebileceğini düşünenler de var.

2025’te toplam indirim beklentisi 20 puan

Merkez Bankası’nın 2025 yılında da para politikasında sıkı duruşunu koruması bekleniyor. Küresel merkez bankalarının faiz indirim sürecine girmesinin yurtiçindeki faiz indirimlerine ilişkin beklentileri destekliyor. Gelecek yılsonu enflasyon tahminleri yüzde 28-30 civarında yoğunlaşırken Merkez Bankası’nın mart ayına kadar 10 puan, yılsonuna kadar ise 20 puanlık bir faiz indirime gidebileceği düşünülüyor. Enflasyonla mücadele kapsamında yurtiçi yerleşiklerin döviz talepleri yine önümüzdeki yıl faiz indirim politikasında etkili olacak.