Merkez Bankası'nın haftalık repo ihaleleri yeniden başlıyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 20 Mart 2025 tarihinde ara verilen bir hafta vadeli repo ihalelerine tekrar başlanmasına karar verildiğini açıkladı.

TCMB, internet sitesinde Türk Lirası Likidite Yönetimine İlişkin duyuru yayımladı.

Duyuruda şu ifadelere yer verildi:

"20 Mart 2025 tarihinde ara verilen bir hafta vadeli repo ihalelerine tekrar başlanmasına karar verilmiştir. Fiyat istikrarı ve finansal istikrar hedefleri doğrultusunda, likidite koşulları yakından izlenmeye ve likidite yönetimi araçları etkili şekilde kullanılmaya devam edilecektir."

Merkez Bankası bugünkü faiz kararında; bir haftalık repo faizini yüzde 42,50’den yüzde 46’ya yükseltirken, gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 46’dan yüzde 49’a, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 41’den yüzde 44,5’e çıkardı.

Böyle politika faizi ile faiz koridorunun üst bandı arasında 300, alt bandı ile arasında 150 baz puan fark oluştu.

Ara toplantıda karar alınmıştı

Merkez Bankası (TCMB) 19 Mart'ta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması ve Türk lirasında yaşanan değer kaybının ardından 20 Mart'ta takvimde yer almayan bir ara toplantı düzenlenmişti.

Bu toplantıda haftalık repo ihalelerine ara verilmesi kararı alınmıştı.

Toplantıda ayrıca gecelik faiz yüzde 44’ten yüzde 46 seviyesine çıkarılmıştı.