Merkez Bankası’nın hamleleri gecelik faizi 370 baz puan artırdı

Bankalararası piyasada gecelik faiz oranı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) TL’deki değer kaybını sınırlamak amacıyla aldığı tedbirlerle birlikte 370 baz puan artarak faiz koridorunun üst bandına yaklaştı.

Türk Lirası gecelik referans faiz oranını (TLREF) gösteren oran, hafta başındaki yüzde 42,03 seviyesinden dün itibarıyla yüzde 45,72'ye yükseldi. Bankacılar, TCMB'nin borç verme faiz oranını iki puan artırarak yüzde 46'ya çıkarmasının, gecelik piyasalarda 350-400 baz puanlık bir yukarı yönlü etki yapacağını öngörüyordu.

Öte yandan, TCMB ara toplantıyla sıkılaştırma adımları atmasının yanı sıra politika faizinden fonlamaya da ara verdi.

11,2 milyar dolarlık döviz satışı

Çarşamba günü İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alındığı gün, TCMB piyasalarda artan baskıyı dengelemek amacıyla 11,2 milyar dolarlık döviz satışı gerçekleştirdi. Bu satış, takip eden günlerde de devam etti.

Bankanın piyasaları stabilize etmeye yönelik diğer adımları arasında TL uzlaşmalı vadeli döviz satım işlemleri, 56 gün vadeli depo ihalesi ve 91 güne kadar vadesi olan likidite senetleri gibi önlemler yer aldı.