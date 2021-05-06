Merkez Bankası'nın mesajlarını kim, nasıl okudu?

Merkez Bankası, beklendiği gibi politika faizini yüzde 19 seviyesinde tutarken, PPK metninde bazı rötuşlar yaptı. Özellikle bir önceki metinde "sıkı" duruş olarak tanımlanan ifadenin "mevcut duruş" olarak değiştirilmesi dikkat çekti.

Ekonomistler PPK metnini farklı yorumlarken, bazı ekonomistler faiz indirim döneminin yakın olduğuna dair işaret aldıklarını belirtiyor. Ancak bu yorumun tersini düşünen ve faiz indirimlerinin beklendiği kadar erken başlamayacağı şeklinde yorumlayan ekonomistler de var.

JP Morgan: Erken faiz indirim riskini azalttı

Uluslararası yatırım kuruluşu JP Morgan, TCMB'nin yaptığı açıklamanın bankanın gelecek dönemde erken faiz indirim adımı atması riskini azalttığını kaydetti. Kuruluş tarafından hazırlanan raporda, TCMB açıklamasının yılın son aylarına kadar gevşetme adımı atılmayacağı sinyali içerdiği yorumu yapılırken "TCMB'nin ilk faiz indirimini eylül ayında yapacağı beklentimiz sürüyor. Bankanın faiz indirimini daha geç yapması politika kredibilitesinde daha keskin bir toparlanma ve dezenflasyon sürecine destek sağlar" denildi. TCMB'nin karar sonrasında yaptığı açıklamanın kuruluşun risklerin farkında olduğunu net şekilde gösterdiğini ifade eden JP Morgan, "Önümüzdeki dönemde bankanın ihtiyatlı duruşunu korumasını ve gelecek aylarda gevşetme adımlarından sakınmasını bekliyoruz" yorumunda bulundu. JP Morgan, kendi enflasyon tahminlerinin de TCMB patikası öngörüsü ile uyumlu olduğunun altını çizdi. Yıl sonunda enflasyonda gerileme beklendiğini kaydetti.

Akbank: Üçüncü çeyrek sonlarına kadar faiz bu seviyelerde korunabilir

Akbank Ekonomik Araştırmalar Bölümü tarafından hazırlanan notta ise TCMB'nin enflasyon görünümüne ilişkin riskleri vurgulamaya devam ettiği belirtildi. Değerlendirmede, "TCMB'nin Nisan Enflasyon Raporu'nda öngördüğü patikadaki belirgin düşüş, asıl olarak 2021'in 4. çeyreğinde gerçekleşmektedir. Buna paralel olarak, biz de 3. çeyrek sonlarına kadar politika faizinin bu seviyelerde korunabileceğini, sonrasında ise enflasyonda görülecek gerilemeye paralel faiz indirimine gidileceğini değerlendiriyoruz" ifadelerine yer verildi.

Ekonomist Haluk Bürümcekçi: Faiz indirimi için ‘biraz daha sabredin’ mesajı verildi

Ekonomist Haluk Bürümcekçi ise "Faiz indirimi için biraz daha sabredin mesajı" başlıklı notunda tahmin patikasındaki belirgin düşüş sağlanana kadar para politikasındaki mevcut duruşun sürdürüleceği ifadesinin faiz indirimlerinin beklendiği kadar erken olmayacağı algısını güçlendirdiğini kaydetti. "Karar metninde, para politikası duruşu açısından sınırlı ama faiz indirimi beklentilerini bir süre erteleyebilecek değişiklikler yapıldı" diyen Bürümcekçi, "Enflasyon Raporu'nda yer verilen enflasyon patikası ancak üçüncü çeyrekten itibaren belirgin gerileme gösterdiğinden faiz indirimi beklentilerinin ötelenmesini getirebilir" dedi. Bürümcekçi'ye göre, Enflasyon Raporu sunumu sırasında Başkan Kavcıoğlu'nun açıklamaları daha çok Nisan ayı PPK kararı sonrası piyasada oluşan kısa vadede faiz indirimi yapılacağı algılamasını kırmayı amaçlıyordu. Bürümcekçi, "Elbette bu tür mesajlar faiz indirim beklentilerinin bir süre ötelenmesi getirebilir, ancak koşullarda en ufak bir gevşeme olduğunda bankanın parasal gevşemeye yöneleceği beklentisini ortadan kaldırmak kolay olmayacaktır" dedi.

Ekonomist Ömer Emeç: Olası faiz indirimi yılın ikinci yarısında gelebilir

Albaraka Türk Başekonomisti ve Stratejik Planlama Müdürü Dr. Ömer Emeç, karar metninin detaylarında bir önceki toplantıdaki yönlendirmelerin büyük ölçüde korunmuş olduğunu söyledi. Emeç, ekstra bir şok yaşanmazsa faiz oranlarında tepe noktasında olunduğunun bir kez daha teyit edilmiş olduğunu bildirerek, "Enflasyondaki bu seviyelerin önümüzdeki bir iki ayda da devam etmesini ve düşüş trendinin yılın ikinci yarısında başlamasını öngörüyoruz" ifadelerini kullandı. Emeç, yılın ikinci yarısında emtia fiyatlarında durulma ve döviz kurunda istikrarlı bir seviyenin görülmesi halinde 2021 yılının TCMB’nin sene sonu enflasyon hedefine yakın seviyede bitirilmesinin mümkün göründüğünü ifade etti. Ekonomist Emeç, olası faiz indirimlerinin de enflasyon ve risk primlerindeki düşüşe paralel yılın ikinci yarısında gerçekleşebileceğini düşündüğünü görüşlerine ekledi.

Ekonomist Enver Erkan: ‘Sıkı duruş’ yerine ‘enflasyon üzeri faiz’

Tera Yatırım Başekonomisti Enver Erkan, Merkez Bankası’nın, Nisan PPK’sında “ek sıkılaşma” taahhüdünü politika açıklamasından kaldırdığını hatırlatarak Merkez Bankası’nın güncel politika açıklamasında “sıkı para politikası” şeklinde bir tanım yer almadığına dikkat çekti. Erkan, "Diğer yandan, enflasyonda kalıcı ve sürdürülebilir bir düşüş politika normalleştirmesinde de ana kriter olmalıdır. İlk faiz indirimi 2021'in üçüncü çeyreği içinde gerçekleşebilir. Enflasyonun gerileme derecesine bağlı olarak indirimlerin sınırlı kalmasını bekleriz. Erken veya hızlı bir gevşeme döngüsü, Türk lirası üzerinde değer kaybı baskısı oluşturup enflasyonist riskleri artırabilir. Enflasyonun belli bir puan üzerinde faiz, orta vadeli hedeflere gerileme sürecinde uygulamada kalmalıdır" ifadelerini kullandı.