Merkez Bankası’nın net rezervleri tarihi dip seviyeye indi

TCMB'nin yayımladığı verilere göre 2 Haziran'da sona eren haftada net uluslararası rezervler bir önceki haftaya kıyasla 1.29 milyar dolar geriledi.

TCMB'nin rezervlerdeki altının değeri aynı dönemde 306 milyon dolar artışla 42.25 milyar dolar, brüt döviz rezervleri de 1.72 milyar dolar artışla 58.24 milyar dolar oldu. Böylece toplam rezerv 2.03 milyar dolar artışla 100.48 milyar dolara toparlandı.

Net rezervler böylece yılın başından beri geçen 22 haftanın 16'sında geriledi. Yılbaşından bu yana net rezervlerdeki toplam düşüş 33.24 milyar doları buldu. Toplam rezervlerde yılbaşından bu yana kaydedilen düşüş ise 28.27 milyar dolar oldu. Sadece altın rezervine bakıldığında, ithalat kısıtlarıyla beraber rezervlerden altın satışın başladığı Mart sonundan bugüne kadar iki hafta hariç hep düşüş kaydedildi.

TL dün %7 değer yitirdi

Altın rezervleri 11.11 milyar dolar düşüş kaydetti. Yurtiçinde döviz arzı ve döviz talebi kamu tarafından belirlenen politikalarla şekillendirildiği için döviz rezervlerinde düşüşlere yol açıyor. Mayıs ayındaki cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde ve esnasında oluşan yoğun talep döviz rezervinin keskin şekilde gerilemesine yol açtı. Yoğun talep seçimlerden sonra da devam ederken, TL dün %7 değer yitirdi.