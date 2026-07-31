Merkez Bankası'nın 'Parasal Gelişmeler Raporu' açıklandı

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Haziran 2026 dönemine ilişkin Parasal Gelişmeler Raporu'nu yayımladı.

Rapora göre geniş para arzı M3'ün yıllık büyüme oranı, önceki döneme kıyasla 2 puan azalarak yüzde 29,9'a geriledi. En dar para tanımı olan M1'deki yıllık artış ise 11,6 puanlık düşüşle yüzde 34,6 olarak gerçekleşti.

Hane halkı kredilerindeki artış yüzde 44,1

Parasal sektör tarafından hane halkına kullandırılan kredilerin yıllık artış hızı, haziranda yüzde 44,1 ile önceki çeyrekteki seviyesini korudu.

Finansal olmayan kuruluşlara verilen kredilerdeki yıllık büyüme ise 0,4 puan artarak yüzde 34,2'ye çıktı.

En büyük katkı vadeli mevduatlardan geldi

Geniş para arzının yıllık büyümesine en yüksek katkıyı vadeli mevduatlar sağladı. M3'teki yüzde 29,9'luk yıllık artışta vadeli mevduatların katkısı yüzde 16,6, vadesiz mevduatların katkısı ise yüzde 9,8 oldu. Diğer kalemlerin etkisi sınırlı kaldı.

M3'ün aylık bazda yüzde 0,9 büyümesinde, yüzde 1,8'lik katkıyla vadeli Türk lirası mevduatlardaki artış belirleyici oldu.

M3 bir ayda 272 milyar lira arttı

Geniş para arzı M3, haziranda bir önceki aya göre 272 milyar lira yükseldi. Bu artışta vadeli Türk lirası mevduatlardaki 550 milyar liralık ve para piyasası fonlarındaki 177 milyar liralık yükseliş etkili oldu.

Aynı dönemde M1, vadesiz yabancı para mevduatların etkisiyle 430 milyar lira azaldı.

Özel sektör alacakları öne çıktı

M3'teki yıllık büyümenin karşılık kalemlerine yansımasında özel sektörden alacaklar yüzde 26,8, genel yönetimden alacaklar yüzde 4,7 ve banka dışı finansal kuruluşlardan alacaklar yüzde 1,3 artış yönünde katkı sağladı.

Net dış varlıklar yüzde 0,1, diğer kalemler ise net olarak yüzde 2,7 azalış yönünde etkide bulundu.

Aylık büyümeye özel sektörden alacaklar yüzde 0,8, genel yönetimden alacaklar yüzde 0,1 katkı verirken banka dışı finansal kuruluşlar ile net dış varlıklardaki değişim sınırlı kaldı. Diğer kalemlerin net etkisi ise yüzde 0,1 azalış yönünde oldu.