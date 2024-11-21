Merkez Bankası'nın PPK metninde değişiklik: 'İndirim için aralık ayı işaret edildi'

Merkez Bankası, bugün piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı. Politika faizi piyasa beklentileri doğrultusunda yüzde 50'de sabit tutuldu. Ancak Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısının ardından yayınlanan metinde, bir önceki metne göre bazı değişiklikler dikkat çekti.

Bugün yayınlanan metinde politika faizinin seviyesinin, enflasyon gerçekleşmeleri ve beklentileri göz önünde bulundurularak öngörülen dezenflasyon sürecinin gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirleneceğinin belirtilmesi, ekonomistler tarafından faiz indiriminin aralıkta başlayabileceği şeklinde yorumlandı.

Metinde neler değişti?

Önceki metinde "Üçüncü çeyreğe ilişkin göstergeler yurt içi talebin yavaşlamaya devam ederek enflasyondaki düşüşü destekleyici seviyelere yaklaştığını ima etmektedir" ifadesinde "seviyelere geldiğini" şeklinde değişiklik dikkat çekti.

"Hizmet enflasyonundaki iyileşmenin son çeyrekte gerçekleşmesi beklenmektedir" ifadesi yerine "hizmet enflasyonunda iyileşmeye dair sinyaller belirginleşmiştir" ifadesi kullanıldı.

"Geçici arz koşullarına bağlı olarak işlenmemiş gıda enflasyonu yüksek seyrini sürdürmektedir" ifadesi metinde ilk kez yer aldı.

"Enflasyondaki iyileşmenin hızına dair belirsizlik ise son dönemdeki veri akışı ile artmıştır" ifadesi yerine "Enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışları iyileşme eğilimi sergilemekle birlikte, dezenflasyon süreci açısından risk unsuru olmaya devam etmektedir" ifadesi yer aldı.

Metinde "Maliye politikasının artan eşgüdümü de bu sürece önemli katkı sağlayacaktır" denilerek Maliye politikasının desteğine vurgu yapıldı.