Merkez Bankası'nın rezervi 157,8 milyar dolara düştü: Brüt döviz rezervi üç haftadır geriliyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

Merkez Bankası'nın brüt döviz rezervleri 8 Kasım haftasında 884 milyon dolar azalarak 92 milyar 121 milyon dolara geriledi. Brüt döviz rezervleri bir önceki hafta 93 milyar 5 milyon dolar seviyesindeydi.

Aynı haftada altın rezervleri 1 milyar 427 milyon dolar düşüşle 66 milyar 614 milyon dolardan 65 milyar 187 milyon dolara geriledi.

Merkez Bankası'nın toplam rezervi önceki haftaya göre 2 milyar 311 milyon dolar azalışla 159 milyar 619 milyon dolardan 157 milyar 308 milyon dolara indi.

Döviz rezervi üç haftadır geriliyor

Döviz rezervinde 18 Ekim haftasında 93,7 milyar dolar görülmesinin ardından son üç haftadır gerileme kayda geçmesi dikkat çekti. Brüt döviz rezerci 25 Ekim'de 93,5; 1 Kasım'da 93; 8 Kasım'da 92.1 milyar dolara geriledi.

* Tablodaki veriler milyon dolar bazında.