Merkez Bankası'nın rezervi bir haftada 6,7 milyar dolar arttı; 153 milyar dolara yükseldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haftalık Para ve Banka İstatistikleri’ni açıkladı.

Buna göre, Merkez Bankası toplam rezervleri 13 Eylül ile biten haftada 6 milyar 789 milyon dolar artarak 153 milyar 550 milyon dolar oldu.

Brüt döviz rezervleri 5 milyar 587 milyon dolar artarak, 86 milyar 568 milyon dolardan 92 milyar 155 milyon dolara yükseldi.

Altın rezervi de yükseldi

Altın rezervleri ise 13 Eylül haftasında 1 milyar 202 milyon dolar artarak, 60 milyar 193 milyon dolardan 61 milyar 395 milyon dolara yükseldi.