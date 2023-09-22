Merkez Bankası'nın rezervleri 14 haftadır yükseliyor

Merkez Bankası’nın KKM’den kademeli çıkış ve rezerv biriktirme politikası meyvelerini veriyor. Buna göre Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 15 Eylül haftasında bir önceki haftaya göre 870 milyon dolar artışla 121 milyar 515 milyon dolara ulaşırken, yükseliş eğilimi de üst üste 14'üncü haftaya taşındı.

Kur Korumalı Mevduat hesaplarında ise düşüş dördüncü haftada da sürerken, KKM büyüklüğü geçen hafta 26 milyar TL düşüşle 3,31 trilyon TL’ye geriledi. Merkez Bankası’nın brüt rezervleri 15 Eylül itibarıyla, 788 milyon dolar artışla 80 milyar 59 milyon dolara yükseldi.

Brüt döviz rezervler, 8 Eylül'de 79 milyar 271 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu. Söz konusu dönemde altın rezervleri 81 milyon dolar artarak 41 milyar 374 milyon dolardan 41 milyar 455 milyon dolara yükseldi. Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 15 Eylül haftasında bir önceki haftaya kıyasla 870 milyon dolar artışla 120 milyar 645 milyon dolardan 121 milyar 515 milyon dolara yükseldi.

Rezervlerdeki yukarı yönlü eğilim üst üste 14'üncü haftaya taşınırken, mayıs sonu itibarıyla 98,5 milyar dolar seviyesinde bulunan rezervler, 15 Eylül itibarıyla 121,5 milyar dolar seviyesine çıktı. Böylece mayıs sonundan söz konusu tarihe kadar geçen sürede artış, yaklaşık 23 milyar dolara ulaştı.

Bankacılık sektörü kredi hacmi 10,5 trilyon TL oldu

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 15 Eylül itibarıyla 40 milyar 161 milyon lira arttı. Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 10 trilyon 463 milyar liradan 10 trilyon 503 milyar liraya yükseldi.

Bankacılık sektöründeki toplam mevduat da geçen hafta 163 milyar 560 milyon lira arttı. Söz konusu haftada yüzde 1,3 artan bankacılık sektörü toplam mevduatı, 13 trilyon 196 milyar lira oldu. Verilere göre, tüketici kredileri tutarı, 15 Eylül itibarıyla 8 milyar 416 milyon lira azalışla 1 trilyon 429 milyar liraya geriledi.

Söz konusu kredilerin 446 milyar 640 milyon lirası konut, 86 milyar 805 milyon lirası taşıt ve 895 milyar 936 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu. Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 5 milyar 411 milyon lira artarak 1 trilyon 209 milyar liraya yükseldi. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 0,4 artışla 928 milyar 327 milyon liraya çıktı.

KKM'de düşüş 4’üncü haftasında

KKM'de düşüş serisi geçen hafta da devam etti. Böylelikle ilk kez KKM'de düşüş serisi dört haftaya çıktı. BDDK verilerine göre, KKM toplamı geçen hafta 26 milyar TL düşüşle 3,31 trilyon TL oldu. Dolar cinsi karşılığı ise 123 milyar doların altına geldi. KKM'de son bir ayda 101,4 milyar TL'lik düşüş gerçekleşti. Düşüş ivmesinin hızlanmasında son dönemde KKM'ye karşı getirilen tedbirlerin etkisi hissedildi. Eylül ayının ortasında Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, 6 aya kadar vadeli KKM hesapları için zorunlu karşılık oranı yüzde 15’ten yüzde 25’e yükseltilmişti.