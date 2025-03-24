Merkez Bankası'nın rezervleri hesaplandı! İşte son rakam

Piayasalarda dalgalı seyir sürerken Merkez'in brüt rezervlerinin geçtiğimiz hafta 8 milyar dolar azalarak 163.1 milyar dolara gerilediği hesaplandı.

CNBC-e'nin Merkez Bankası verilerine dayandırdığu hesaplamaya göre, net uluslararası rezervlerin 12,4 milyar dolar azalarak 61,5 milyar dolara gerileyeceği öngörülüyor.

14 Mart haftasında Merkez'in brüt rezervi 171,1 milyar dolar, net uluslararası rezervleri ise 73,9 milyar dolar düzeyindeydi.

Kurdaki artışa karşı döviz satışı

Geçen hafata çarşamba günü İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması sonrasında dövizde yaşanan sert yükseliş sonrası Merkez Bankası döviz satarak kuru frenlemişti.

TCMB, rezerv rakamlarını perşembe günü saat 14.30'da açıklayacak.