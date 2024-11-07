Merkez Bankası'nın rezervleri rekor kırdı

Açıklanan verilere göre, TCMB'nin altın rezervleri 65,89 milyar dolardan 66,61 milyar dolara çıkarak yaklaşık 720 milyon dolarlık bir artış gösterdi. Altın rezervlerinde bu artış dikkat çekerken, döviz rezervlerinde ise bir miktar gerileme yaşandı.

TCMB’nin döviz rezervleri, önceki 93,5 milyar dolarlık seviyesinden 93,01 milyar dolara gerileyerek yaklaşık 490 milyon dolarlık bir düşüş kaydetti. Döviz rezervlerindeki azalma, altın rezervlerindeki artışa rağmen toplam rezervlerdeki büyümeyi sınırladı.