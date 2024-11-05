Merkez Bankası'nın TL depo alım ihalesine 217 milyar dolar teklif
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) piyasadaki likitide fazlasına müdahalesi sürüyor. Bankanın bugün düzenlediği TL depo alım ihalesindeki teklif tutarı 217 milyar 176 milyon lira olurken, ortalama faiz yüzde 50 olarak ilan edildi.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) ikinci TL depo alım ihalesinde teklif tutarı 217 milyar 176 milyon lira oldu.
TCMB'nin bugün açtığı 280 milyar liralık ikinci TL depo alım ihalesinde, minimum faiz oranı yüzde 49,98, maksimum faiz oranı ve ortalama faiz oranı yüzde 50 olarak ilan edildi.
İhaleye, 217 milyar 176 milyon liralık teklif geldi.