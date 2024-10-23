Merkez Bankası'nın TL depo alım ihalesine 585 milyar lira teklif
Merkez Bankası'nın piyasadaki likitide fazlasına müdahalesi sürüyor. Bankanın bugün ikinci TL depo alım ihalesine 585 milyar lira teklif geldi. Ortalama faiz oranı yüzde 50 oldu.
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) ikinci TL depo alım ihalesinde teklif tutarı 585 milyar 382 milyon lira oldu.
TCMB'nin bugün açtığı 630 milyar liralık ikinci TL depo alım ihalesinde, minimum faiz oranı yüzde 49,98, maksimum faiz oranı yüzde 50, ortalama faiz oranı yüzde 50 olarak ilan edildi.
İhaleye, 585 milyar 382 milyon liralık teklif geldi.