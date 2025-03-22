Merkez Bankası'nın TL uzlaşmalı vadeli döviz satışları 1 milyar doları aştı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), TL uzlaşmalı vadeli döviz satım işlemlerini sürdürüyor. Son olarak dün yapılan 885 milyon dolarlık satışla birlikte, son üç gün içinde toplam 1 milyar 122 milyon dolarlık işlem gerçekleştirilmiş oldu.

TCMB'nin internet sitesinde yayımlanan verilere göre, 19 Mart'ta 885 milyon dolar tutarında Türk lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım işlemi yapıldı. Böylece, son üç günde gerçekleştirilen toplam satış miktarı 1 milyar 122 milyon dolara ulaştı.

TL uzlaşmalı vadeli döviz satışı nedir?

TL uzlaşmalı vadeli döviz işlemleri, döviz ve TL'nin vade sonunda fiziksel olarak değişimini içermiyor. Bunun yerine, kur farkı hesaplanarak TL olarak netleştiriliyor ve bankalara ödeniyor ya da bankalardan tahsil ediliyor. Bu sistem, kur riskini yönetmek isteyen finansal kurumlar ve şirketler için bir koruma mekanizması olarak kullanılıyor.

TCMB’nin son dönemde hız kazanan vadeli döviz satışları, piyasadaki döviz talebini dengeleme ve TL üzerindeki baskıyı azaltma stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor. Döviz piyasalarındaki gelişmelere bağlı olarak, önümüzdeki günlerde de benzer adımların atılıp atılmayacağı merakla takip ediliyor.