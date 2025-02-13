Merkez Bankası'nın toplam rezervleri arttı!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 7 Şubat haftası itibariyle rezevlerini açıkladı.

Buna göre toplam rezervler 1 milyar 517 milyon dolar artarak 167,5 milyar dolara ulaştı.

Brüt döviz rezervleri bu dönemde 96 milyar 928 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

Altın rezervinde dikkat çeken artış

Önceki hafta 68 milyar 664 milyon dolar olan altın rezervleri, 70 milyar 563 milyon dolara yükseldi.

Bir önceki hafta 71 milyar 733 milyon dolar seviyesinde bulunan net uluslararası rezervler, 599 milyon dolar artarak 72 milyar 332 milyon dolara çıktı.