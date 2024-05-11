Merkez Bankası'nın yapım işi ihalelerinde artırımlı fiyat farkı ve süre uzatımı imkanı

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, yapım işlerine ilişkin Türk lirası üzerinden imzalanan sözleşmelerde gereken şartları sağlayanlar için artırımlı fiyat farkı hesaplanabilecek. Yüklenicinin 30 gün içerisinde yazılı başvurusu üzerine 6 ayı geçmemek üzere süre uzatımı da yapılabilecek.