Merkez Bankası’nın yıl sonu enflasyon hedefi tutacak mı? 

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) kasım ayı enflasyon verilerini açıkladı. Enflasyon kasımda beklentilerin üzerinde artarak aylık bazda yüzde 2,24 olarak tespit edildi. Enflasyon kasım ayında yıllık olarak ise 47,09'ye geriledi.

TÜİK’in enflasyon verilerinde dikkat çeken bilgiler ve ipuçları yer aldı. Örneğin; Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı (TCMB) Fatih Karahan’ın 8 Kasım’da açıkladığı yılın son Enflasyon Raporu’nda güncellenen yıl sonu enflasyon hedefinin tutması için aralık ayında enflasyonun yüzde 0,077 gelmesi gerekiyor.

Aralık ayında aylık enflasyonun yüzde 2 gelmesi halinde yıllık enflasyon yüzde 45,77 olacak. Bu da enflasyonun, henüz bir ay önce 2024 yıl sonu için öngörülen yüzde 44’lük hedefin üzerine çıkması anlamına geliyor.

Ürün ve hizmetlerde son durum

TÜİK’in kasım ayı enflasyon verilerine göre; gıda enflasyonu aylık yüzde 5,44, yıllık olarak ise yüzde 48,86 arttı.

Kasım ayına göre öne çıkan ürün ve hizmetlerde aylık ve yıllık artış oranları şöyle:

* Sebzedeki artış aylık yüzde 20,69, yıllık yüzde 83,35 oldu.

* Meyvedeki artış aylık yüzde 4,01, yıllık yüzde 60,24 olarak tespit edildi.

* Kuzu etinde aylık yüzde 5,21, yıllık 80,72 artış yaşandı.

* Yumurta ise aylık yüzde 14,10, yıllık 37,96 artışa sahne oldu.

* Çikolatadaki aylık artış yüzde 6,80, yıllık artış yüzde 76,44.

* Şeker aylık yüzde 1,01, yıllık yüzde 18,56 yükseldi.

* Kirada aylık artış yüzde 4,18, yıllık artış yüzde 109 olarak tespit edildi.

* Konut sigortası yüzde aylık yüzde 1,11, yıllık yüzde 152,50 artış gerçekleşti.

* Sağlık sigortasında aylık yüzde 7,07, yıllık yüzde 69,48 yükselme yaşandı.