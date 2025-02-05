Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahmini değişecek mi? Prof. Dr. Mahfi Eğilmez tahminlerini paylaştı!

Ocak ayı enflasyonunun yüzde 5,03 olarak açıklanmasının ardından gözler, Merkez Bankası’nın cuma günü yayımlayacağı yılın ilk enflasyon raporuna çevrildi. İktisatçı Mahfi Eğilmez, CNBC-e’de katıldığı programda konuya ilişkin kritik değerlendirmelerde bulundu.

Merkez Bankası enflasyon tahminini değiştirir mi?

Eğilmez, Merkez Bankası’nın yüzde 21’lik yıl sonu enflasyon tahminini koruyacağını düşündüğünü belirtti. Bu tahmini doğru bulmadığını dile getiren Eğilmez, "Beklentilerde sürekli bir düşüş vardı ama son verilerle birlikte sektörel beklenti anketi daha da önem kazandı. Eğer beklenti değişiyorsa, iş değişiyor demektir. Ancak Merkez Bankası tahminini tutmaya devam eder" dedi.

Enflasyon tahmini: Yıl sonu yüzde 29,29

Eğilmez, kendi hesaplamalarına göre, önümüzdeki aylarda enflasyonun şu seviyelerde olacağını öngördüğünü söyledi:

Şubat-Nisan: yüzde 2

Mayıs-Haziran: yüzde 1,5

Temmuz-Ağustos: yüzde 1

Eylül-Ekim: yüzde 2

Kasım-Aralık: yüzde 3

Bu projeksiyonla yıl sonu enflasyonunun yüzde 29,29 seviyesine ulaşacağını belirten Eğilmez, en büyük belirleyicinin ücret baskıları olacağını ifade etti.

Faiz indirimi bu kez gelmeyebilir

Merkez Bankası’nın faiz politikasına da değinen Eğilmez, "Şubatta geçen yıl enflasyon yüzde 4,53’tü. Eğer zamlar durursa, enflasyon da düşecek. Yönetilen ve yönlendirilen fiyat artışları diğer fiyatları da etkiliyor. İlave bir şey gelmeyecekse yine enflasyonda düşüş olacak. Bu nedenle Merkez Bankası bu sefer faiz indirmeyebilir ve indirmemesinin yararlı olacağını düşünüyorum" diye konuştu.

İTO’nun yeni endeksi hakkında görüşü

Eğilmez, İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) yayımladığı yeni endeks hakkında da değerlendirmede bulunarak, TÜİK’e alternatif bir endeks oluşturmanın çok anlamlı olmadığını söyledi. "Ücretliler Geçinme Endeksi’ni geliştirerek, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) bazında tüm Türkiye'de uygulanabilecek bir sistem kurulabilirdi" ifadelerini kullandı.

Merkez Bankası'nın cuma günü açıklayacağı enflasyon raporu, piyasalarda yakından takip edilecek.