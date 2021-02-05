Merkez döviz alımına başlarsa kurda istikrar daha da kolaylaşır

Ali Ağaoğlu ve Hakan Güldağ gündemi değerlendirdi Ekonomist Ali Ağaoğlu ve gazeteci Hakan Güldağ, Şans Sohbetleri’nde dövizdeki son durumu değerlendirdi. Merkez’in döviz alımına başlaması için uygun zeminin oluştuğunu belirten ikili, kurda istikrar için şeffaf alım ihalelerinin daha doğru bir yöntem olacağını söyledi. İkili, enflasyon, GameStop, gümüş ve altınla ilgili son gelişmelere yönelik de değerlendirmeler yaptı.

Güldağ: Enflasyon son 17 ayın zirvesine yükseldi. TÜFE'de yıllık yüzde 15'e dayandık. Üretici fiyatlarında da yıllık artış yüzde 26'yı aştı. Ocakta ÜFE'deki artış yüzde 2.66 oldu. TL'nin dolar ve Euro karşısında değer kaybetmediği bir ay için bu artış dikkat çekici. Bunda hammadde fiyatlarının tüm dünyada artıyor olmasının etkili olduğu görünüyor. Taşıma ücretlerindeki artış da öyle. Konteyner bulunamayınca mesela Çin'den Avrupa'ya navlun ücretleri konteyner başına 2500 dolar seviyesinden 12.500 doların üzerine çıktı. Bütün bunlar, önümüzdeki dönemde enflasyonu en azından bir süre daha etkilemeye devam edecek. Şu sıralarda da özellikle KOBİ tarafında lojistik nedeniyle ihracatta zorluk çeken pek çok şirket var. Gemi bulamıyorlar, hatta şoför bulamayanlar var. Şunu demek istiyorum: Salgın koşullarının getirdiği dalgalanmalar, dünyadaki hammadde fiyatlarındaki oynaklıklar da ciddi biçimde etkilemeye başladı enflasyonu. Yine de kurların seyri çok önemli olacak. Eğer bugünkü rotada gidersek, kurlarda bir sıçrama yaşamazsak, petrol fiyatlarında büyük bir şok olmazsa muhtemelen mayıs ayından itibaren enflasyonun yavaş yavaş düşmeye başladığını görebiliriz. Merkez Bankası'nın yüzde 9.4'ü tutmaz belki ama yüzde 10-11 gibi düşük çift haneye gerilememesi için de bir neden yok. Yani enflasyon cephesi bildiğimiz gibi, büyük değişiklik yok.

Ağaoğlu: Evet, enflasyon beklentilerimiz doğrultusunda. Ama benim ‘ ıspanak-ceviz endeksi’ şu andaki enflasyondan biraz daha yüksek rakamları işaret ediyordu, onu da söyleyeyim.

Güldağ: Bizim ‘ kamyoncu endeksi’ var ama o büyüme için. Nedir bu ıspanak-ceviz endeksi?

Ağaoğlu: Biri dayanıklı tüketim mallarını, öteki dayanaksız tüketim mallarını ifade ediyor. Bir de ben tek kişiyim, Merkez Bankası’na göre iyi tarafım şu ki onlar ayda bir kere fiyat toplar, ben haftada bir kere. Ayda dört kere topladığım için biraz daha canlı bendeki hareket. Enflasyon hakikaten yüksek çıkıyor. Ama rakamlarda da biraz normalleşme var. Nasıl ortodoks politikalara dönülüyorsa, TÜİK tarafında da yapılmış olan bazı hesap hataları düzeltiliyor. Aslında önemli bir gelişme daha oldu. TÜİK tarafında dün, Fiyat İstatistikleri Danışma Kurulu oluşturuldu. Bu önemli bir şey. Ama içimdeki şeytanın avukatı diyor ki, "daha önce neyi yanlış yapıyorlardı? Açıkladıkları rakamlar hatalıydı da mı böyle bir kurul oluşturuldu? Veya böyle bir kurul yeni dönemde o fiyatların ağırlıklarını saptarken o kişilerin görüş ve önerilerine göre mi hareket edecek?.." Ama her halukarda yine de uluslararası platformda açıklanan rakamların kredibilitesini yükseltmek için atılmış pozitif bir adım diye bakıyorum bu gelişmeye. Kurula da bir sorumluluk yükleyeceğimiz için, enflasyon rakamlarının açıklandıktan sonra sorgulanmasının azalacağını düşünüyorum. Bunu da reform olarak adlandıralım diyorum.

Güldağ: Katılıyorum. Ne kadar şeffalık sağlayacak, toplumun daha iyi ve doğru bilgilendirilmesini sağlayacak adım varsa hepsini destekliyoruz. Hepimiz kararlar alıyoruz. Hepimizin doğru bilgiye ihtiyacı var. Kura ne diyorsun? 7.20'ye geliriz demiştin. Şimdi onun da altına sarktı...

Ağaoğlu: Beni çok rahatsız etmez. Dolarda 7 TL psikolojik bir seviye. Öte yandan 6.85 ise, daha önce kamunun bu seviyede tutmak için ciddi servetler harcadığı bir diğer seviye. Şimdi temmuz ayının ortasıyla birlikte kendi çapımızda takip ettiğimiz rakamlar itibariyle konuşayım. Satış dönemini de ortalama olarak alıyoruz. Merkez Bankası’nın bankalara açmış olduğu kredilerin ağırlıklı fonlama faizlerinden yola çıktığımızda yüzde 14 gibi o dönemden buraya gelen bir ağırlıklı ortalama fonlama faizi var. Bunların hepsine birlikte baktığımızda, 6.85’ten ortalama 10 Temmuz’da açılmış olan Merkez Bankası pozisyonunun bugünkü faizle birlikte eşdeğeri 7.4678’e geliyor. Baktığınız zaman 7.47’nin altındaki her alış kardadır şu anda. Bunun bir tek koşulu var yalnız; karda dediğimizde yani o gün 6.85’teyken Merkez Bankası döviz sattığında buradan alıcı olan bankaların elinde TL yoktu. Geldiler bunu Merkez Bankası’ndan aldılar. Yani fonlamayı Merkez Bankası sağladı. Merkez Bankası’nın sağladığı fonlama eninde sonunda Merkez Bankası’nın elde ettiği faiz olarak ‘kar’ hanesine yazıyor. Şimdi bu kar kısmını eğer Hazine’ye aktarmadığınız veya şu anda Merkez Bankası’nın sattığı döviz artı elde ettiği faizi topladığınızda bu kura geliyorsunuz.

Güldağ: Karı aktarırsanız...

Ağaoğlu: O zaman doğrudan 6.85’e geri gidiyorsunuz. Dolayısıyla karın aktarılmaması ve Merkez Bankası’nın yavaş yavaş döviz alım ihalelerine başlaması gerekecek gibi görünüyor.

Güldağ: İyi mi kötü mü?

Ağaoğlu: İki açıdan iyi diye düşünüyorum. Birincisi, bireysel tasarrufçuya, ki bu aralar süper bono da konuşuluyor. Onunla ilgili birtakım araştırmalar var veya piyasada tartışmaya açmaya çalışıyorlar diye düşünüyorum. Güldağ: İhtiyaç var mı ki? Ağaoğlu: Şu an yok. Eğer öyle bir süper bono çıkarsa DTH’ın TL’ye dönmesiyle ödüllendirilecek bir başarı olduğunu düşünmüyorum. Çünkü yüksek faiz vermeniz gerekiyor. Bu sefer de yüksek faizi insanların akıllarına nakşederek "o kadar kritik ve zorlu bir dönemde miyiz" diye, düşündürtürsünüz. Akıllara hep Tansu Çiller döneminde çıkan 3 ayda yüzde 50 net faizli, yıllık yüzde 419 bileşik faizli bonoya denk gelen bir hamle gelir, ki ciddi bir kriz vardı o zaman.

Güldağ: 5 Nisan Kararları...

Ağaoğlu: Şu anda öyle bir kriz yok. Eğer böyle bir faizle çıkacak olursa DTH’ları çözme konusunda belki ikna edici olabilir. Ama öte tarafta piyasaya, adını ne koyarsanız koyun, bu süper faizin gereksiz bir faiz nakşetme durumu var. Onun yerine Merkez Bankası döviz alım ihalelerini açıp herkesten şeffaf bir şekilde döviz alımına başlarsa, her ihalede döviz kurları yatay geçse bile DTH sahibine daha net bir mesaj verilir. Çünkü şu anda faizler yüksek, kur düşmeyecek, yükselebilir ama siz buna ne kadar tahammül edeceksiniz?

Güldağ: Çözülme kısmen başlıyor gibi... Daha doğrusu artış durdu. Bana göre daha kafalarda tam bir karar yok ters dolarizasyon için. Ama sorular çoğaldı. DTH'lardaki son gerileme biraz altın hesaplarındaki değer kayıplarından. Biraz da ihtiyaçttan, kurumsal döviz satışlarından. Ama Merkez Bankası'nın sağlam durduğuna ilişkin algı güçlü benim gördüğüm. Onun etkisi oluyor ve olacak gibi. Son olarak Bankalar Birliği Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın'ın açıklamaları da samimi bir karşılık bulmuş görünüyor piyasada. Ayrıca beklenilen ölçüde olmasa da dışarıdan para girişi de devam ediyor. Rotayı bozmazsak, Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali'nin söyleşisinde ifade ettiği 'temel senaryo ters dolarizasyon olmalı' meselesi maya tutacak gibi görünüyor.

Ağaoğlu: Orada da sayın Aydın, kamu bankalarının döviz pozisyonunu da açıklıyor. 'Biz büyük oranda kapattık, hatta o dönem limitlerin de dışına çıkmıştık ama şu anda karla kapattık,' diyor. Tabii bankalar teknik olarak kapatıldılar ama sonuç olarak kamu eliyle. Baktığımızda açık pozisyon devam ediyor. Onun için bunun kapanmasının yolu Merkez Bankası’nın yapacağı alımlar. Bunun için Eximbank kredileri de kullanılabilir. Burada özellikle büyük rakamlı ihracatlara yönelik hızlı döviz kapanması isteniyorsa, Eximbank kredilerinin süreleri kısaltılabilir. Uzun vade yerine kısa vade ve hızlı döviz girişini sağlamak için bunlar birer strateji olabilir. Bu yöntemle de döviz alımlarının hızlandırılmasında fayda var, en azından Merkez Bankası’nın artık eksi rezerv taşıyor olmaktan kurtulması, piyasaya ve DTH sahiplerine bir mesaj olacaktır.

Altın fiyatının 1800’lerin altına sarktığını görebiliriz

Güldağ: Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, geçen gün bizim DÜNYA Bölgeler Toplantısı'nda özellikle tarımsal ürünlerdeki spekülatif işlemlerden bahsetti. Mesleki olarak hiç ilgisi olmayan kişilerin sırf yatırım amacıyla borsalara girip buğday alımı yaptıklarını bunun da fiyatlarda ciddi oynamalara neden olduğunu vurguladı. Tehlikesine dikkat çekti. Görünen o ki doktorlar, avukatlar dahil bir çok kişi, ürün borsalarında kazanç için bu tür işlemlere yönelmiş durumda. Geçen hafta GameStop meselesini konuştuk. Hemen ardından gümüşe bir yönelim oldu. Orası karıştı.

Ağaoğlu: Geçen haftaki sohbette, tam da bu GameStop olaylarının yaşandığı zamanda söylemiştim. Bu Robinhood denilen platformdan kullanıcıların komisyonsuz işlem yapmasından hareketle " piyasaları demokratikleştiriyoruz" diye düşünülmesi doğru değil maalesef. Bahsedildiği kadar ‘cesur yürek’ bir hareket olduğunu düşünmek doğru değil.

Bunu ilk günde de söylemiştim. Burada yanılmadığımı düşünüyorum. Ben bunun arkasında sosyolojik bir sebep olduğunu düşünüyorum. Çoğu benzer harekette olduğu gibi insanlar "biz yüzde 99'uz, yüzde 1 her şeyi kontrol ediyor. Biz kötü bir hayat yaşıyoruz onlar güzel hayatlar yaşıyor. Bu dengesizliğin düzelmesi lazım" diye düşünüyor. Gelir adaletsizliğinin olduğu bir dünyada bu tarz hareketler olabildiği gibi sokak hareketleri de olabiliyor.

Güldağ: Veya Fransa'daki gibi sarı yelekliler ortaya çıkabiliyor. Ama bunun arkasındaki temel sosyolojik-pedagojik durumu da iyi anlamak gerekiyor. Gelir dağılımında tüm dünyada müthiş bir bozulma var. Düzeleceğine de bir inanç yok.

Ağaoğlu: Bunlarda gelir dağılımı adaletsizliğinin önemli bir payı var. Bu olaya, "Küçük balıklar büyük balıkları yedi" şeklinde romantik bir yaklaşım var. Doğru değil. Neden doğru değil, Robinhood'un ücretsiz olmasıyla Facebook, Google ve Gmail'in ücretsiz olmasıyla aynı şey aslında.

Robinhood size bu işlemi yaptırırken işlemi bir aracı kurum üzerinden yapıyor. Aracı kurum sizin ne yaptığınızı biliyor. Eğer büyükler bir araya gelip bir hisseye hareket veriyorsa, onu aracı kurum daha önce biliyor oluyor. Milisaniyelerin belirleyici olduğu bir dünyada onların yaratmış olduğu flow denilen akımları kendi lehine kullanabiliyor. Peki bu örnekte oldu mu? Hayır olmadı. Ama hemen arkasından o kurumlar da hızlı bir şekilde algoritmaları değiştirip devreye sokarak çok hızlı frekanslı işlemler aracılığıyla onların flowlarını çok çabuk analiz ettiler. Sonuşta GameStop hisseleri bugün 100 doların altına düştü. Bir ara 15 dolardan açığa satılmış, üstüne üstlük 350-400 dolarlara çıkmış GameStop dün 100 doların altına düştü. Şimdi 5 doların hatta 3 doların altına düşerse beni hiç şaşırtmayacak. Ne yazık ki bu bireysel yatırımcıların bir araya gelip bir güç oluşturması son derece romantik. Karşılarında çok yüksek ücretlerle işe alınmış iyi yetişmiş uzmanlar ve büyük bir bilgisayar gücü var.

Bu konuyu hemen gümüş ve altına bağlayacağım. Bunun içinde ben bir ya da birden fazla anarşist ruhlu, finans piyasalarını çok iyi bilen, özellikle bu açığa satılmış hisselerde normal hisse miktarının yüzde 150 fazlası olduğunu bilen, içeriden birliği buraya getiren, içeride çalışırken aynı anarşist ruhta olan birinin gelip bu işi haber verdiğini veya organize ettiğini düşünüyorum. Ya da organize edebilecek birilerini bu konuda uyardığını düşünüyorum. GameStop'dan sonra gümüşe geldiler. Ama gümüşün arkasındaki temeli de 1980'deki Hunt Biraderler olayını da bilmiyorlar. Burada da gümüş kontratındaki teminat miktarını artırarak düzenleme yapıyorlar. Çünkü düzenleme halen daha Wall Street'in elinde. Karşısındaki gücü kolay kolay değiştirme imkanı yok, bugün değişmeyecek şu anda başarısız olabilir ama bir gün değişecek bu daha ilk denemeleri.

Euro'da düzeltme geliyor

Güldağ: Tabii içeride Merkez Bankası, diğer kurumların yaptıkları davranışları etkileyebilir ama bir de işin yurtdışı ayağı var. Bir dolar endeksi değerleniyor. Bir bakıyorsun dolar hemen bütün para birimleri karşısında değer kaybediyor. Orada da oynaklık yüksek.

Ağaoğlu: Onda haklısın. İstikrar dediğimiz şey sadece dolar-TL, Euro-TL değil. Baktığımızda 1.07'den 1.2350'ye giden neredeyse iki soluklu hareket oldu. Ama ben dolar/euro paritesinde bugünkü seviyelerde bir miktar hedge etmeye başlardım doğrusu.

Bir düzeltme olması gerekiyordu. Bu ABD’deki hisse senedi tarafında da yaşanıyor ve yaşandı. Bir miktar daha önümüzdeki günlerde yaşanacaktır diye düşünüyorum. Hep tek yönlü gitmez muhakkak düzeltmeler olacaktır. Şu anda Euro’da da bir düzeltme geliyor. 1.20-22 seviyeleri önemli. 1.20201980 bölgesi de önemli. Eğer 19.50 kırılırsa 17.60’lara kadar gidecek bir düzeltme hareketi olur diye bekliyorum. Gelirse ihracatçıların bir parça hedge etmelerinde fayda var. En azından 1.15 ve altından hesap yapmış olanlar halen daha kardalarken bir miktarını en azından hedge etsinler derim.