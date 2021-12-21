Merkez, döviz hesabından TL'ye geçene destek verecek

Birikimlerini TL mevduat olarak değerlendiren vatandaşların kurlardaki oynaklık karşısında mağdur olmaması için "kur korumalı TL mevduat" ürünü bugün devreye alınırken, tasarruf sahibini teşvik edici bir destek de Merkez'den geldi.

Mevcut düzenlemede 'kur farkı' kazanımı için DTH bozma şartı bulunmazken, Merkez Bankası, yayınlanan yeni tebliğ ile DTH bozdurana da bir kereye mahsus destek vereceğini duyurdu.

Açıklamada şöyle denildi:

20 Aralık 2021 tarihinde ABD doları, Euro ve İngiliz Sterlini cinsinden döviz tevdiat hesabı veya döviz cinsinden katılım fonu bulunan yurt içinde yerleşik gerçek kişiler, söz konusu hesaplarını vadeli Türk lirası mevduat/katılma hesabına dönüştürmeleri halinde destekten yararlanabileceklerdir.

Hesaplar 3, 6 ve 12 ay vadeli olarak açılabilecektir.

Açılacak Türk lirası vadeli hesaplara işleyecek faiz/kâr payı ile hesap açılışı ve vade sonundaki kur değişim oranı kıyaslanarak yüksek olan oran üzerinden mevduat ve katılım fonu sahibine ödeme yapılacaktır.

Hesap açılışındaki kur ile vade sonu kurunun ne olduğuna bakılmaksızın anapara ve faiz/kâr payı tutarı müşteriye banka tarafından ödenecektir.

Vade sonu kuru üzerinden hesaplanacak tutar, anapara ve faiz/kâr payı tutarından büyükse; aradaki fark TCMB tarafından karşılanacaktır.

Vadeden önce hesaptan para çekilmesi durumunda destekten faydalanılamayacaktır.