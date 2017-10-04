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Merkez, enflasyonun nedenlerini açıkladı

Merkez Bankası, dün açıklanan eylül ayı enflasyonuna ilişkin değerlendirmelerini paylaştı.

Merkez, enflasyonun nedenlerini açıkladı
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TCMB, mevsimsellikten arındırılmış verilerle çekirdek enflasyon göstergelerinin üç aylık ortalamaları incelendiğinde, enflasyonun ana eğilimindeki yükselişin eylül ayında da sürdüğünün gözlendiğini belirtti. 

Eylül ayında tüketici fiyatlarının yüzde 0,65 arttığı ve yıllık enflasyonun 0,52 puan yükselerek yüzde 11,20'ye çıktığını hatırlatan TCMB, gıda yıllık enflasyonun, işlenmemiş gıda fiyatlarındaki olumsuz baz etkisinin yanında işlenmiş gıda fiyatlarındaki artış sonucunda yükseldiğini belirtti. Eylül ayında gıda fiyatlarında yıllık artış yüzde 12.5 oldu.

Enerji fiyatlarının petrol ve diğer girdi fiyatlarına bağlı olarak hızlı artışını sürdürdüğünü belirten TCMB; "Yıllık enflasyon hizmet ve temel mal gruplarında artarken, bu gelişmede giyim fiyatlarındaki ağırlık sistemi değişikliğinin de belirgin bir etkisi olmuştur. Bu doğrultuda, çekirdek göstergelerin yıllık enflasyonu ve ana eğilimi yükselmiştir" değerlendirmelerine yer verdi.

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