Merkez faizi indirecek mi? Ekonomistlerin beklentileri belli oldu

Foreks Haber anketine katılan 24 ekonomistin 23'ü gösterge faizin 250 baz puan indirileceğini öngördü. 1 ekonomist ise haftalık repo faizinin yüzde 47,50 seviyesinde sabit bırakılacağı görüşünü savundu.

2025 yıl sonuna ilişkin medyan tahmin yüzde 30,00 seviyesinde oluşurken, beklenti aralığı yüzde 40,00 ila yüzde 27,500 bandında oluştu. Geçen ayki ankette beklenti yüzde 30,00 seviyesinde gerçekleşirken, beklenti aralığı yüzde 40,00 ile yüzde 28,00 bandında oluşmuştu.

Ekonomistlerin 2025 sonuna ilişkin TÜFE beklentileri ise yüzde 28,00 artışa işaret etti. Geçen ayki ankette de beklentiler yüzde 28,00 artış yönünde gerçekleşmişti.

2025 yılı beklentileri

Ekonomistler 2025 yılında 8 faiz indirimi bekliyor. "Bu yıl içinde kaç faiz indirimi kararı alınması bekliyorsunuz?" sorusunu yanıtlayan 16 ekonomistin 9'u "8" yanıtını verirken, 6'sı "7" tahmininde bulundu. 1 ekonomist ise yıl genelinde "3" faiz indirimi beklentisini dile getirdi.

Ankette ekonomistler, 2025 yılının ikinci yarısında faiz indirimi adımlarında daralma beklentisini de ortaya koydu.

Ekonomist beklentileri

Global Menkul Değerler Araştırma Direktörü Banu Kıvcı Tokalı, ABD'de geçen hafta açıklanan ve beklentilerin oldukça üzerinde gelen güçlü istihdam verileri sonrasında, Fed'in faiz adımlarına yönelik öngörülerin yeniden şekillendiğini ve daha şahin tarafa kaydığını hatırlatarak, "Her ne kadar Donald Trump'ın göreve gelmesi sonrasında uygulanması beklenen tarifelerin, hem büyüme hem de enflasyonla mücadele endişeleri nedeniyle, kademeli gerçekleşeceği beklentisi güçlü dolar temasını bir miktar sakinleştirmiş olsa da, özellikle enflasyon verilerinden gelecek sinyaller kritik olacak. Korkulandan daha ılımlı bir enflasyon verisi, güçlü dolardaki düzeltme hareketinin kalıcı olmasını sağlayabilir; tersi durumda ise daha da belirginleşecek güçlü dolar teması, özellikle gelişen ülke merkez bankaları ve kurlarında baskı yaratmaya devam edecektir." diye konuştu.



Tokalı, TCMB'nin bu ayki kararında ise enflasyondan alınan son olumlu sinyaller ve açıklanan enflasyon verilerine göre ortaya çıkan reel faizin önemli seviyelerde bulunması nedeniyle, faiz indirim sürecinin devam etmesini beklediklerini vurgulayarak, tahminlerinin geçen aya benzer şekilde 250 baz puanlık adım atılacağı tahmininde bulundu.

Şubat ayında toplantı olmadığını hatırlatan Banu Kıvcı Tokalı, "Gerçekleşecek mecburi aranın ardından, Mart ayında indirimlerin devamı, o döneme kadar Trump sonrası küresel risk iştahı, yılın ilk iki ayına ilişkin enflasyon verileri ve ana eğilime etkileri ile jeopolitik gelişmelerin içeride yansımaları gibi unsurlara bağlı olacak. Söz konusu faktörlere ilişkin risklerin dengeli kalması durumunda ise, faiz indirim sürecinin devam etmesini bekliyoruz." diyerek görüşlerini aktardı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararı, 23 Ocak Perşembe günü saat 14.00'te açıklanacak.